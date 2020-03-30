Когда коронавирус в Украине достигнет пика: инфекционист дал прогноз

Коронавирус в Украине утихнет в конце мая / УНИАН

Учитывая динамику распространения коронавируса в Италии, Китае и Испании, Украине стоит ждать пика заболеваний в 20-х числах апреля. Такой прогноз сделал врач-инфекционист, бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита, который ранее назвал приблизительное реальное число зараженных ковидом-19 в Украине.

По его словам, в Китае первые случаи заболевания появились в начале декабря, а официально о них заявили в конце декабря. При этом пик заболеваний в КНР пришелся на 8 февраля - то есть через два месяца.

"Примерно так же было в Италии и Испании. Если учесть, что в Украину инфекцию ввезли в начале марта, пик можем ожидать где-то в 20-х числа апреля", - сказал Курпита в интервью изданию Обозреватель.

После пика заболеваний заражение коронавирусом в Украине пойдет на убыль и окончательно снизится до более-менее стабильных цифр в конце мая.

"Этому будет способствовать хорошая погода, огороды и меньше общения между людьми" , – считает инфекционист.

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Как сообщал Главред, по состоянию на утро понедельника, 30 марта, число зараженных коронавирусом в мире превысило 722 тысячи человек, причем США сохраняют лидерство в этом невеселом рейтинге.

Вчером 29 марта в Украине были официально подтверждены 475 случаев COVID-19, также было зафиксировано 10 летальных случаев. По данным Центра общественного здоровья Украины, 6 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не обнаружило вируса в организме. Также сообщается, что с начала года были получены 2264 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.