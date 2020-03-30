Коронавирус в Украине: число зараженных возросло - свежие данные

Жертв коронавируса в Украине уже 11 человек.
По состоянию на 10:00 понедельника, 30 марта, в Украине подтверждено 480 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Кроме того, зафиксированы 11 летальных случаев, при этом шесть человек выздоровели.
За сутки было зафиксировано 62 новых случая заболевания. Как сообщает Центр общественного здоровья, случаи заражения коронавирусом подтверждены в 23 областях Украины и городе Киеве:
- Винницкая обл. - 23 случая;
- Волынская обл. - 2 случая;
- Днепропетровская обл. - 8 случаев;
- Донецкая обл. - 6 случаев;
- Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;
- Закарпатская обл. - 1 случай;
- Запорожская обл. - 11 случаев;
- Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай;
- м. Киев - 102 случая;
- Киевская обл. - 49 случаев (2 летальных)
- Кировоградская обл. - 4 случая;
- Львовская обл. - 6 случаев;
- Луганская обл. - 2 случая;
- Одесская обл. - 8 случаев;
- Полтавская обл. - 1 случай;
- Ровенская обл. - 11 случаев (2 летальных)
- Сумская обл. - 9 случаев (1 летальный)
- Тернопольская обл. - 60 случаев (1 летальный)
- Харьковская обл. - 1 случай;
- Херсонская обл. - 1 случай;
- Хмельницкая обл. - 2 случая;
- Черкасская обл. - 50 случаев;
- Черновицкая обл. - 75 (1 летальный) случаев;
- Черниговская обл. - 2 случая.
Больше всего зараженных китайским вирусом в возрастной группе от 50 до 60 лет ( 23%), на втором месте граждане от 30 до 40 лет (21%), на третьем - украинцы от 40 до 50 лет (20%).
Далее распределение подтвержденных случаев по возрастным группам выглядит так:
- От 70 до 80 лет - 3%
- От 10 до 20 - 4%
- От 0 до 10 лет - 5%
- От 20 до 30 - 11%
- От 60 до 70 - 12%
Напомним, врач-инфекционист, бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита прогнозирует, что Украине стоит ждать пика заболеваний коронавирусом в 20-х числах апреля. После пика заболеваний заражение коронавирусом в Украине пойдет на убыль и окончательно снизится до более-менее стабильных цифр в конце мая.