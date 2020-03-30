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Коронавирус в Украине: число зараженных возросло - свежие данные

30 марта 2020, 10:13

Жертв коронавируса в Украине уже 11 человек.

коронавирус,Украина
Коронавирус продолжает атаковать Украину / УНИАН

По состоянию на 10:00 понедельника, 30 марта, в Украине подтверждено 480 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Кроме того, зафиксированы 11 летальных случаев, при этом шесть человек выздоровели.

За сутки было зафиксировано 62 новых случая заболевания. Как сообщает Центр общественного здоровья, случаи заражения коронавирусом подтверждены в 23 областях Украины и городе Киеве:

  • Винницкая обл. - 23 случая;
  • Волынская обл. - 2 случая;
  • Днепропетровская обл. - 8 случаев;
  • Донецкая обл. - 6 случаев;
  • Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;
  • Закарпатская обл. - 1 случай;
  • Запорожская обл. - 11 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай;
  • м. Киев - 102 случая;
  • Киевская обл. - 49 случаев (2 летальных)
  • Кировоградская обл. - 4 случая;
  • Львовская обл. - 6 случаев;
  • Луганская обл. - 2 случая;
  • Одесская обл. - 8 случаев;
  • Полтавская обл. - 1 случай;
  • Ровенская обл. - 11 случаев (2 летальных)
  • Сумская обл. - 9 случаев (1 летальный)
  • Тернопольская обл. - 60 случаев (1 летальный)
  • Харьковская обл. - 1 случай;
  • Херсонская обл. - 1 случай;
  • Хмельницкая обл. - 2 случая;
  • Черкасская обл. - 50 случаев;
  • Черновицкая обл. - 75 (1 летальный) случаев;
  • Черниговская обл. - 2 случая.

Больше всего зараженных китайским вирусом в возрастной группе от 50 до 60 лет ( 23%), на втором месте граждане от 30 до 40 лет (21%), на третьем - украинцы от 40 до 50 лет (20%).  

Сколько больных на коронавирус в Украине 30 марта / facebook.com/phc.org.ua

Далее распределение подтвержденных случаев по возрастным группам выглядит так:

  • От 70 до 80 лет - 3%
  • От 10 до 20 - 4%
  • От 0 до 10 лет - 5%
  • От 20 до 30 - 11%
  • От 60 до 70 - 12%

Напомним, врач-инфекционист, бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита прогнозирует, что Украине стоит ждать пика заболеваний коронавирусом в 20-х числах апреля. После пика заболеваний  заражение коронавирусом в Украине пойдет на убыль и окончательно снизится до более-менее стабильных цифр в конце мая.

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