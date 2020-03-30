Коронавирус в Украине: число зараженных возросло - свежие данные

Коронавирус продолжает атаковать Украину / УНИАН

По состоянию на 10:00 понедельника, 30 марта, в Украине подтверждено 480 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Кроме того, зафиксированы 11 летальных случаев, при этом шесть человек выздоровели.

За сутки было зафиксировано 62 новых случая заболевания. Как сообщает Центр общественного здоровья, случаи заражения коронавирусом подтверждены в 23 областях Украины и городе Киеве:

Винницкая обл. - 23 случая;

Волынская обл. - 2 случая;

Днепропетровская обл. - 8 случаев;

Донецкая обл. - 6 случаев;

Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;

Закарпатская обл. - 1 случай;

Запорожская обл. - 11 случаев;

Ивано-Франковская область - 41 (3 летальных) случай;

м. Киев - 102 случая;

Киевская обл. - 49 случаев (2 летальных)

Кировоградская обл. - 4 случая;

Львовская обл. - 6 случаев;

Луганская обл. - 2 случая;

Одесская обл. - 8 случаев;

Полтавская обл. - 1 случай;

Ровенская обл. - 11 случаев (2 летальных)

Сумская обл. - 9 случаев (1 летальный)

Тернопольская обл. - 60 случаев (1 летальный)

Харьковская обл. - 1 случай;

Херсонская обл. - 1 случай;

Хмельницкая обл. - 2 случая;

Черкасская обл. - 50 случаев;

Черновицкая обл. - 75 (1 летальный) случаев;

Черниговская обл. - 2 случая.

Больше всего зараженных китайским вирусом в возрастной группе от 50 до 60 лет ( 23%), на втором месте граждане от 30 до 40 лет (21%), на третьем - украинцы от 40 до 50 лет (20%).

Сколько больных на коронавирус в Украине 30 марта / facebook.com/phc.org.ua

Далее распределение подтвержденных случаев по возрастным группам выглядит так:

От 70 до 80 лет - 3%

От 10 до 20 - 4%

От 0 до 10 лет - 5%

От 20 до 30 - 11%

От 60 до 70 - 12%

Напомним, врач-инфекционист, бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита прогнозирует, что Украине стоит ждать пика заболеваний коронавирусом в 20-х числах апреля. После пика заболеваний заражение коронавирусом в Украине пойдет на убыль и окончательно снизится до более-менее стабильных цифр в конце мая.