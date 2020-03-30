Что делать в случае отказа проводить тест на коронавирус: в МОЗ дали совет украинцам

В МОЗ пообещали обеспечить тестами всех украинцев, которые в этом нуждаются / ТСН

В Украине с каждым днем возрастает число зараженных китайским коронавирусом СOVID-19. На данный момент официально известно о 480 инфицированных, однако эксперты считают, что на самом деле их значительно больше, так как не всех, кто подхватил китайский вирус, удалось обнаружить.

Кроме того, украинцы жалуются, что им отказывают в проведении тестов на коронавирус. Об этом сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко во время брифинга в понедельник, 30 марта. По его словам, в таких ситуациях гражданам стоит звонить на горячую линию Министерства охраны здоровья по номеру 0 800 505 201.

"Мы получаем от населения сообщения о том, что им отказывают в тестировании. Я хочу обратиться ко всем гражданам, которые имеют основания для проведения тестирования. О каждом отказе в тестировании, пожалуйста, сообщайте на горячую линию", - заявил Ляшко.

По его словам, каждое обращение будет рассмотрено на национальном и региональном уровнях. При этом в МОЗ пообещали обеспечить тестами всех украинцев, которые в этом нуждаются.

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Напомним, в Украине внедрят стандарт "клинической сортировки" инфицированных COVID-19. Это означает, что части зараженных придется лечиться дома, а не в больнице.

Тем временем медики Александровской больницы, в которой проходят лечение жители Киева, обратились к гражданам с просьбой. Они просят паникующих украинцев прекратить штурмовать инфекционное отделение с температурой 37 и без симптомов Ковид-19 и вымогать внимания врачей.