Коронавирус в Киеве: число зараженных COVID-19 перевалило за 100

Число инфицированных в столице возросло до 102 человек / УНИАН

В Киеве зафиксированы 102 случая заражения коронавирусом. Свежие данные о количестве больных COVID-19 в столице по состоянию на 30 марта озвучил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

По его словам, за сутки было получено еще 20 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования китайским коронавирусом.

Среди новых 20 случаев заражения 11 женщин от 20 до 61 года и 9 мужчин в возрасте от 25 до 71 года. Известно также, что 4 случая - это так называемый семейный круг.

Трое инфицированных COVID-19 госпитализированы в Клиническую больницу №9, один - в больницу №4. Остальные находятся на самоизоляции.

Кличко также рассказал, сколько человек болеют Covid-19 в Киеве по районам:

Голосеевский – 14;

Дарницкий – 13;

Деснянский – 4;

Днепровский – 2;

Оболонский – 6;

Печерский – 27;

Подольский – 5;

Святошинский – 8;

Соломенский – 16;

Шевченковский – 7.

В общем, в Александровскую больницу сейчас госпитализированы 38 больных коронавирусом, в больницу №4 - 13, в больницу №9 - 7. Остальные находятся на на самоизоляции.

Напомним, по состоянию на 10:00 понедельника, 30 марта, в Украине подтверждено 480 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Кроме того, зафиксированы 11 летальных случаев, при этом шесть человек выздоровели.

Как сообщал Главред, врач-инфекционист, бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита прогнозирует, что Украине стоит ждать пика заболеваний коронавирусом в 20-х числах апреля. После пика заболеваний заражение коронавирусом в Украине пойдет на убыль и окончательно снизится до более-менее стабильных цифр в конце мая.