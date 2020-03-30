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Где коронавирус "прописался" в Киеве: количество по районам и карта

30 марта 2020, 16:05

Больше всего заболеших коронавирусом в Киеве на Печерске.

коронавирус,Украина
Стало известно, где в Киеве больше всего больных коронавирусом / УНИАН

Ужасная уханьская зараза под названием Ковид-19 начала медленно, но уверенно прописываться в столице Украины. В понедельник, 30 марта, Киев перешагнул первый психологический барьер – в городе официально зарегистрировали 102 случая заражения коронавирусом.

Отметим, всего в Украине заболели китайским вирусом 480 человек, 11 из них умерли.

Так вот, градоначальник Киева Виталий Кличко в ходе брифинга рассказал, сколько заболевших в каком районе. В частности, он подчеркнул, что лидирует Печерский район – там сегодня 27 больных коронавирусом. А вот меньше всего заражений выявили на Троещине.

Второе место по количеству больных уханьской заразой занял Соломенский район - 16 случаев, третье место занял Голосеевский район – там по состоянию на 30 марта 14 заболевших.

Меньше всего инфицированных в Днепровском районе — 2 и в Деснянском – 4.

Отмечается, что среди 20 инфицированных: 11 женщин в возрасте от 20 до 61 года, 9 мужчин — от 25 до 70 лет. Одного инфицированного доставили в больницу №4, троих в больницу №9, остальные находятся на самоизоляции.

Карта распространения коронавируса в Киеве / facebook.com/KyivOperativ

Читайте такжеНазван лучший напиток для защиты легких от коронавирусаНапомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко жестко обратился к киевлянам и призвал жителей столицы соблюдать ограничения, введенные городом и правительством, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

"Есть сознательные киевляне. А есть немало тех, до кого не дошло! Я не прошу и не рекомендую! Подумайте, в конце концов, головой! Когда вас призывают ограничить контакты и оставаться дома для вашей же безопасности, вы компаниями вываливаетесь на пикники; устраиваете аншлаги на детских площадках; отказываетесь от обсервации, вернувшись самолетами в условиях закрытого воздушного пространства! Вы смеетесь и не верите! И почему-то считаете, что пронесет", - заявил Кличко.

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