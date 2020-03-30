В Черновцах от коронавируса умер 84-летний мужчина

Еще одна жертва коронавируса в Украине / Reuters

В Черновцах 30 марта в результате двусторонней пневмонии умер 84-летний мужчина, у которого подтвердилось инфицирование коронавирусом Covid-19.

"В Черновицкой городской больницы №1 умер пациент, инфицированный коронавирусом", - сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации в Facebook.

Уточняется, что местный житель Черновцов попал в больницу 25 марта в тяжелом состоянии. Симптомы указывали на возможное инфицирование коронавиурсом, поэтому у него взяли анализ на наличие Covid-19. Мужчина находился в тяжелом состоянии, поэтому сразу был госпитализирован в реанимацию. Все эти дни он находился на неинвазивной вентиляции легких.

"27 марта у больного подтвердили коронавирус. Помощь ему оказывали в соответствии с действующими требованиями и протоколами. К сожалению, 30 марта больной умер", - отметили в ОГА.

По состоянию на 10:00 30 марта в Украине зарегистрированы 480 лабораторно подтвержденных случаев заражения. Скончались 11 человек, 6 пациентов выздоровели. Черновицкая область находится среди лидеров по Covid-19 - зафиксировано уже 75 случаев заражения.

Напомним, 30 марта Киев перешагнул первый психологический барьер – в городе официально зарегистрировали 102 случая заражения коронавирусом.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко жестко обратился к киевлянам и призвал жителей столицы соблюдать ограничения, введенные городом и правительством, чтобы предотвратить распространение коронавируса.