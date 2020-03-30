Уже 5000: глава одного из облсоветов ошеломил заявление по коронавирусу

Китайский коронавирус в Украине / Reuters

Количество инфицированных коронавирусом в Закарпатской области может достигать до 5000 человек. По словам главы Закарпатской облрады Михаила Ривиса, районные больницы не готовы к массовому поступлению пациентов.

"Нужно понимать, что реально в области сейчас около 5000 инфицированных, которые ежесекундно сеют вирус", – написал чиновник в своем Facebook.

При этом он указал, что в инфекционной больнице всего 70 коек.

"В мире под палаты переоборудуют стадионы и торговые центры. А у нас даже запаса коек нет, белья и матрацев, я не говорю о лекарствах и профессиональном оборудовании", - напомнил Ривис.

Кроме того, он заявил, что "медики не имеют средств индивидуальной защиты, потому каждый, кто сегодня на шашлыках, а не дома, не понимает, какой опасности себя подвергает".

Позже в комментарии телеканалу ZIK он указал, что это лишь расчетная цифра.

"Это вероятное количество инфицированных, которое рассчитано на основе того, как распространяется вирус. На сайте Минздрава указано, что инфицирован только один, хотя лаборатория, которая только начала у нас работать, подтвердила еще 19 случаев инфицирования у людей, которые контактировали с той первой женщиной, у которой вирус непонятно откуда. Ее муж, который приехал из Италии, не заражен. Мы не понимаем, откуда она взяла этот вирус. Люди, которые контактировали с госпитализированной в инфекционную больницу женщиной, они до того, как попали в больницу, ходили по магазинам, по своих родственниках, потому что люди карантина не придерживается", - отметил Ривис.

При этом он указал, что один человек заражает 19 и каждый из этих 19 еще по 19 человек. Фактически выйдет приблизительно на такой показатель. По его словам, сейчас занимаются установлением лиц, которые контактировали с зараженными, но их слишком много.

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