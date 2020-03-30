В Житомире разгорелся "коррупционный" скандал из-за тестов на коронавирус

Экспресс-тесты на коронавирус / facebook.com

Коллектив инфекционного отделения городской больницы № 1 Житомира готовит заявления на увольнение. Причиной стало обвинение мэра города Сергея Сухомлина в вымогательстве "благотворительных взносов" за тесты на коронавирус

"Весь коллектив инфекционного отделения Житомира пишет заявления на увольнение в связи с несправедливыми обвинениями в коррупции и поборах работников отделения и с невозможностью выполнять свои функциональные обязанности! Требуем мэра Житомира Сухомлина публичного извинения и опровержения обвинений в адрес медработников инфекционного отделения", - написала одна из сотрудниц инфекционного отделения Людмила Алферова на своей странице в Facebook.

При этом Сухомлин публично не извинился, а на своей странице в Facebook опубликовал статистику по заболевшим по состоянию на 30 марта.

"Больница №1: Covid-19 - один, три подозрения, грипп - пять, бактериальная пневмония - четыре, грипп + пневмония - три. Больница № 2: + одна пневмония. Детская - одно подозрение", - говорится в сообщении

В то же время в комментарии "Житомир.info" Сухомлин рассказал, что медики согласили работать дальше

"Врачей инфекционного отделения оскорбила ситуация вокруг информации о благотворительных взносах, но только благодаря этим взносам у них был запас материалов на первое время", - заявил мэр Житомира.

При этом он оправдывает "благотворительные взносы" в больницах из-за их недофинансирования, но против, чтобы сейчас брали деньги за тесты на коронавирус.

"Если взять государственный бюджет, то он обеспечивает финансирование больниц только на заработную плату и то не в полном объеме - часть средств ежегодно из своего бюджета выделяет город. Что касается обеспечения необходимыми медикаментами, то за счет городского бюджета обеспечиваются лишь приемные отделения и детская больница. Поэтому врачи просто вынуждены обращаться к людям и брать материальную помощь, так называемые "благотворительные взносы", которые идут на счет больницы, на счета тех отделений, где находятся пациенты", — объяснил Сухомлин.

Как ранее сообщал Главред, одессит Шахин Асадов, зараженный коронавирусом, рассказал в соцсети свою историю лечения в больнице. Отметим сразу, что лечение влетело ему в копейку.