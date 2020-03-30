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Работа НАБУ под угрозой: сотрудник подхватил опасный коронавирус

30 марта 2020, 21:51

У сотрудника НАБУ диагностировали уханьский недуг - он находится на самоизоляции.

НАБУ
У сотрудника НАБУ обнаружили китайский вирус / radiosvoboda.org

Жуткий коронавирус, который с декабря прошлого года уносить человеческие жизни, обнаружили у сотрудника Национального антикоррупционного бюро.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, больной с первого дня появления симптомов заболевания находится на самоизоляции, так же, как и коллеги, с которым он непосредственно контактировал.

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Для того, чтобы не допустить распространения опасной хвори, в НАБУ с 16 марта осуществляется контроль температуры всех посетителей бюро, доступ на территорию посторонних лиц ограничен. В здании оборудовали точки с дезинфекторами.

Часть сотрудников отпустили на удаленную работу или организовали им работу по гибкому графику.

Коронавирус в Украине

Ранее Главред писал, что количество инфицированных коронавирусом в Закарпатской области может достигать до 5000 человек. По словам главы Закарпатской облрады Михаила Ривиса, районные больницы не готовы к массовому поступлению пациентов.

"Нужно понимать, что реально в области сейчас около 5000 инфицированных, которые ежесекундно сеют вирус", – написал чиновник в своем Facebook.

Также напомним, женщина по имени Елизавета из села Коленковцы на Буковине обратилась к своим односельчанам с просьбой убить ее, но не трогать ее детей или внуков из-за коронавируса.

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