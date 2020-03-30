Статистика Минздрава: коронавирус продолжает уносить жизни украинцев

По состоянию на вечер, 30 марта, жуткий вирус обнаружили у 549 человек.
Коронавирус уверенно шагает по стране - по состоянию на 22.00 30 марта лабораторно подтверждено 548 случаев заражения.
По данным Центра общественного здоровья, в Украине 548 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.
"Всего 8 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, сегодня в Украине зафиксировали еще две смерти от коронавируса. Общее количество летальных случаев состоянию на вечер 30 марта составляет - 13.
Коронавирус в Украине
Ранее Главред писал, что количество инфицированных коронавирусом в Закарпатской области может достигать до 5000 человек. По словам главы Закарпатской облрады Михаила Ривиса, районные больницы не готовы к массовому поступлению пациентов.
"Нужно понимать, что реально в области сейчас около 5000 инфицированных, которые ежесекундно сеют вирус", – написал чиновник в своем Facebook.
Также отметим, карантин в Украине в связи с пандемией коронавируса Covid-19, по всей вероятности, будет продлен еще, как минимум, на два месяца. Такое заявление сделал глава МВД Арсен Аваков, аргументировав сказанное развитием ситуации с коронавирусом в ряде стран Европы.
"Сейчас у нас продлен карантин до 24 числа апреля, но там посмотрим. Я думаю, что как минимум два месяца нам всем придется сидеть, как и во всей Европе, в карантинном состоянии", – сказал министр.