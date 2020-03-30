В Каменке водитель автобуса заразил коронавирусом 28 человек, включая медиков

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В Каменке Черкасской области в больницу попал водитель маршрутки с подозрением на коронавирус, который успел заразить 28 человек, в том числе, пятерых медиков.

"И в тот же день начали работать с контактными людьми, их установили, а он был водителем на предприятии, перевозил и местных жителей, и работников. И мы в результате этого установили плюс 23 позитивных результата, на сегодняшний по Каменке уже 28 лиц. Но у большинства легкая форма коронавируса. То есть больше половины не имеют симптомов, просто контактная личность, симптоматики не было, но мы их начали тестировать и выявили факты инфицирования. У кого сложная форма – мы переводим на стационар, люди с легкой формой самоизолируются. Все под контролем семейных врачей и врачей-инфекционистов. Сегодня подключились к работе мобильные бригады по всей области, дальше работаем по этим фокус-группам, у контактных лиц отбираем материал для тестирования. Мы в день можем делать до 500 тестов", - в комментарии InfoResist сообщил председатель Черкасской ОГА Роман Боднар.

Чиновник подчеркнул, что врачи не позаботились более тщательно о своей защите, поэтому произошло инфицирование. Больной в отделении без изоляции пролежал на протяжении суток. Однако сейчас врачей предупредили и снабдили средствами защиты.

"У нас сейчас обозначены три волны медицинских учреждений, которые поэтапно вводятся в процесс лечения. То есть первая, вторая и третья волна. Это больницы, которые рассредоточены по области, таким образом, когда первая волна работает, врачи переходят на специальный режим обсервации – они работают неделю в больнице, проживают в отдельной гостинице, где выполнены все санитарные нормы, в конце недели им делают тест на коронавирус, если здоровы, то на несколько дней или на неделю едут домой. Потом снова заступают на дежурство. Таким образом при распределении средств индивидуальной защиты и другого оборудования мы учитываем эти три волны", — добавил он.

Глава Черкасской ОГА добавил, что тяжелых случаев заражения в области нет и сейчас все больные переносят коронавирус в относительно легкой форме.