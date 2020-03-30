Будьте бдительны: педиатр перечислила симптомы коронавируса у детей

Симптомы коронавируса у детей отличаются от взрослых / 1zoom.ru

Из-за вспышки опасного коронавируса в Украине, молодим мамам врачи посоветовали поменьше находится на улице с детьми.

"Вчера я шла и видела эти скопления народа, людей, которые жарят шашлыки, контактируют между собой. Матерей, которые заняты своими гаджетами. Сегодня нужно, чтобы ребенок оставался дома. Чтобы дома остались родители, люди, старше 60 лет. Не надо этим категориям людей выходить на улицы", - рассказала врач-педиатр Минздрава Наталья Кундина в эфире программы "Ранок з Україною" на канале "Украина".

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Исключение из этого правила могут сделать лишь люди, которые живут в частных домах и уверены, что прогулка на свежем воздухе не принесет за собой плачевные последствия.

"Если вы живете в мегаполисе, то надо минимизировать различные походы, минимизировать встречи и это приведет к тому, что мы не будем распространять вирус на людей, которые нуждаются в нашем уходе. Дети болеют, но они болеют легче, чем взрослые. И симптомы заболевания у них проявляются другие: есть диарея, тошнота, рвота, респираторные синдромы, но не нижних, а верхних дыхательных путей", - отметила врач-педиатр.

Медик также сделала акцент на том, что коронавирус наиболее опасен для пожилых людей, но и о детях следует побеспокоится, поэтому и сама уже больше двух недель не встречалась с детьми и внуками, а общается с ними лишь по телефону.

"Если вы любите своих родителей и родителей своих родителей - дедушек, бабушек, я прошу вас - общайтесь с ними в Скайпе. Сейчас есть столько возможностей у нас. Просто закажите в Интернете продукты и пищу для своих родителей. Вот это будет правильная постановка!" - подчеркнула врач.

И помните: сколько бы продолжался карантин, временная разлука только сближает.

Ранее Главред писал, что в период пандемии китайского коронавируса, британские врачи настоятельно рекомендуют ограничить контакты и изолироваться дома при любых возможных симптомах заражения, пусть даже слабых и позволяющих оставаться на ногах.

"Нахождение дома является лучшим способом контролировать распространение вируса", - заявили эксперты организации Public Health England.

Напомним, количество инфицированных коронавирусом в Закарпатской области может достигать до 5000 человек. По словам главы Закарпатской облрады Михаила Ривиса, районные больницы не готовы к массовому поступлению пациентов.