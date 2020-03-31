Коронавирус в Украине и мире: количество зафиксированных случаев на 31 марта

Коронавирус продолжает атаковать мир/ Фото pixabay.com

За сутки число инфицированных коронавирусом COVID-19 выросло на более чем 63 тысячи человек и по состоянию на утро вторника, 31 марта, превысило 785 тысяч человек. США продолжают лидировать по числу зараженных. При этом Испания набирает темпы по количеству новых больных с ковид-19 - страна уже перегнала Китай и "дышит в спину" Италии.

Cколько больных с коронавирусом в Украине 31 марта

По официальным данным, вечером 30 марта в Украине было подтверждено 548 случаев заболевания COVID-19 и зафиксировано 13 летальных случаев от коронавируса в Украине. При этом 8 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме. С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 2642 подозрения на новую коронавирусной инфекцией.

facebook.com/phc.org.ua

Коронавирус в мире 31 марта 2020 – свежие данные

Как свидетельствует онлайн карта Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро вторника, 31 марта 2020 года, уханським коронавирусом заразились 785 709 человек, число жертв COVID-19 составляет уже 37 686 человек, выздоровели 165 837 пациентов.

США продолжают лидировать по количеству инфицированных. В стране зафиксировали 164 264 случаев заражения. Согласно статистике, умерли более 3 тыс. пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Наибольшую часть смертельных случаев зафиксировали в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.

На втором месте по числу зараженных - Италия (102 739 заболевших). Испания перегнала Китай по число зараженных – в стране 87 956 пациентов COVID-19. Таким образом за сутки в стране возросло число инфицированных на 7 846 человек.

Китай - на четвертой позиции по количеству зараженных (82 240). Далее в списке: Германия (66 885), Франция (45 170), Иран – (41 495).

В результате осложнений болезни в Италии умерли 11 591 человек. В Испании зафиксировали 7716 летальных случаев.

gisanddata.maps.arcgis.com/apps

Напомним, врач-инфекционист, бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита прогнозирует, что Украине стоит ждать пика заболеваний коронавирусом в 20-х числах апреля. После пика заболеваний заражение коронавирусом в Украине пойдет на убыль и окончательно снизится до более-менее стабильных цифр в конце мая.