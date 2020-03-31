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Заболевшего коронавирусом нардепа выписали из больницы

31 марта 2020, 08:22

Сергей Шахов будет находиться на самоизоляции и под наблюдением врачей.

Шахов
Сергей Шахов / Фейсбук

Из Александровской больницы в Киеве выписан народный от группы Доверие Сергей Шахов, которому поставили диагноз коронавирус.

"Несмотря на то, что сегодня в Раде под прикрытием пандемии уничтожают государство, есть и хорошие новости - меня сегодня выписали. Хотя теста еще нет, но рентген показал чистые легкие, поэтому я попросился домой, чтобы освободить палату для тяжелых больных, поступающих в больницу", - написал нардеп в своем Telegram-канале.

По его словам, в течение некоторого времени будет находиться на самоизоляции и под наблюдением врачей.

Кроме того, Шахов также пообещал в дальнейшем сообщить о результатах теста.

Напомним, у Шахова после возвращения из-за границы обнаружили коронавирус.

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19 марта Шахов заявил, что его родственники, узнав о его диагнозе, сделали тесты, и у его жены подтверждено заболевание.

Ранее народный депутат от фракции Слуга народа Любовь Шпак заявила о наличии у себя симптомов, схожих с заболеванием коронавирусом.

Как известно, внефракционный народный депутат Анна Скороход заявила о том, что заболела коронавирусом.

В то же время у заместителя главы Харьковского областного совета Владимира Скоробагача и его жены подтвердили инфицирование коронавирусом.

Также заболел Сovid-19 нардеп от Слуги народа Руслан Горбенко.

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