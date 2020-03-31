Коронавирус: количество больных в Украине 31 марта возросло до 549

Число инфицированных ковид-19 в Украине возросло / УНИАН

По состоянию на 10 утра вторника, 31 марта, в Украине подтверждены 549 случаев заражения COVID-19. Жертвами китайского вируса стали 13 человек. При этом 8 человек выздоровели, из них двое детей.

Сколько больных на коронавирус в Украине 31 марта

По данным Центра общественного здоровья, случаи заражения ковид-19 подтверждены:

Винницкая обл. - 36 случаев;

Волынская обл. - 3 случая;

Днепропетровская обл. - 9 случаев;

Донецкая обл. - 6 случаев;

Житомирская обл. - 5 случаев (1 летальный);

Закарпатская обл. - 1 случай;

Запорожская обл. - 13 случаев;

Ивано-Франковская область - 45 случаев (3 летальных);

м. Киев - 107 случаев;

Киевская обл. - 52 случая (2 летальных);

Кировоградская обл. - 4 случая;

Львовская обл. - 6 случаев;

Луганская обл. - 2 случая;

Одесская обл. - 11 случаев;

Полтавская обл. - 1 случай;

Ровенская обл. - 13 случаев (3 летальных);

Сумская обл. - 10 случаев (1 летальный);

Тернопольская обл. - 78 случаев (1 летальный);

Харьковская обл. - 1 случай;

Херсонская обл. - 1 случай;

Хмельницкая обл. - 3 случая;

Черкасская обл. - 50 случаев;

Черновицкая обл. - 90 случаев (2 летальных);

Черниговская обл. - 2 случая.

Отмечается также, что с начала года Центр общественного здоровья Украины получил 2642 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.

Коронавирус в Украине 31 марта 2020 / facebook.com/phc.org.ua

Читайте такжеКоварная китайская хворь: легкие симптомы, которые опасно игнорироватьНапомним, по официальным данным, вечером 30 марта в Украине было подтверждено 548 случаев заболевания COVID-19 и зафиксировано 13 летальных случаев от коронавируса в Украине. При этом 8 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Как свидетельствует онлайн карта Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро вторника, 31 марта 2020 года, уханським коронавирусом заразились 785 709 человек, число жертв COVID-19 составляет уже 37 686 человек, выздоровели 165 837 пациентов.