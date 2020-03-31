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Коронавирус: количество больных в Украине 31 марта возросло до 549

31 марта 2020, 10:15

Жертвами китайского вируса стали 13 человек.

коронавирус,пробирка
Число инфицированных ковид-19 в Украине возросло / УНИАН

По состоянию на 10 утра вторника, 31 марта, в Украине подтверждены 549 случаев заражения COVID-19.  Жертвами китайского вируса стали 13 человек. При этом 8 человек выздоровели, из них двое детей.

Сколько больных на коронавирус в Украине 31 марта

По данным Центра общественного здоровья, случаи заражения ковид-19 подтверждены:

  • Винницкая обл. - 36 случаев;
  • Волынская обл. - 3 случая;
  • Днепропетровская обл. - 9 случаев;
  • Донецкая обл. - 6 случаев;
  • Житомирская обл. - 5 случаев (1 летальный);
  • Закарпатская обл. - 1 случай;
  • Запорожская обл. - 13 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 45 случаев (3 летальных);
  • м. Киев - 107 случаев;
  • Киевская обл. - 52 случая (2 летальных);
  • Кировоградская обл. - 4 случая;
  • Львовская обл. - 6 случаев;
  • Луганская обл. - 2 случая;
  • Одесская обл. - 11 случаев;
  • Полтавская обл. - 1 случай;
  • Ровенская обл. - 13 случаев (3 летальных);
  • Сумская обл. - 10 случаев (1 летальный);
  • Тернопольская обл. - 78 случаев (1 летальный);
  • Харьковская обл. - 1 случай;
  • Херсонская обл. - 1 случай;
  • Хмельницкая обл. - 3 случая;
  • Черкасская обл. - 50 случаев;
  • Черновицкая обл. - 90 случаев (2 летальных);
  • Черниговская обл. - 2 случая.

Отмечается также, что с начала года Центр общественного здоровья Украины получил 2642 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.

Коронавірус в Україні 31 березня 2020
Коронавирус в Украине 31 марта 2020 / facebook.com/phc.org.ua

Читайте такжеКоварная китайская хворь: легкие симптомы, которые опасно игнорироватьНапомним, по официальным данным, вечером 30 марта в Украине было подтверждено 548 случаев заболевания COVID-19 и зафиксировано 13 летальных случаев от коронавируса в Украине. При этом 8 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме. 

Как свидетельствует онлайн карта Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро вторника, 31 марта 2020 года, уханським коронавирусом заразились 785 709 человек, число жертв COVID-19  составляет уже 37 686 человек, выздоровели 165 837 пациентов.

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