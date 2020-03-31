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СМИ рассказали, как медикам будут доплачивать за борьбу с коронавирусом

31 марта 2020, 16:46

Накануне Рада приняла закон о новых социальных гарантиях для медиков, которые ведут борьбу с коронавирусом.

Медики
Медики получат доплаты за борьбу с коронавирусом / ТСН

Накануне, в понедельник, 30 март, депутаты Верховной Рады IX созыва приняли закон о новых социальных и экономических гарантиях для украинцев - на время пандемии китайского коронавируса.

Документом предусмотрены доплаты за работу в условиях борьбу с Ковид-19 украинским медикам. Портал Страна опросил медработников по поводу того, что они думают о принятом законе.

В документе говорится, что медикам положены надбавки до 300% зарплат (один оклад - по штатному расписанию и три - как доплаты). Однако у медиков все равно остается ряд вопросов..

По словам главы Национальной медицинской палаты Украины Сергея Кравченко, на доплаты смогут рассчитывать в первую очередь специалисты мобильных бригад, которые будут трудиться на выездах по тестированию и госпитализации, а также медперсонал, работающий в бригадах скорой помощи и стационарной помощи больным китайским коронавирусом (т.е. в инфекционных отделениях).

Читайте такжеКоронавирус "выкашивает" врачей: медики болеют COVID-19 и бегут от низких зарплатСемейные врачи и медсестры в поликлиниках никаких доплат не получат. Хотя там медики рискуют сильно, поскольку им приходится выявлять больных коронавирусом.

Кроме того, на данный момент отсутствует ясность - от какой суммы будут считать надбавки. В работающем ныне законе об инфекционных болезнях говорится о надбавках до 300% от оклада. А он у многих медработников на уровне минимальной зарплаты.

Тем не мене, в новом законе речь идет о надбавках в 300% от зарплаты, а не от оклада. То есть, в теории, они будут считаться с учетом доплат за стаж и т.д.

"Скажем, в Киеве средняя заработная плата врача 7-10 тысяч гривен в месяц, может доходить до 12 тысяч, если, к примеру, есть ночные смены. То есть, с надбавкой 300%, мы считаем, что общая сумма должна достигать не менее 30-48 тысяч гривен. Хотя в сложившихся условиях и этого не достаточно", — рассказал глава Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Кубанский.

Главная же уязвимость, по мнению медиков, что окончательно разработать и прописать механизм доплат должны чиновники Кабмина. И на данный момент неизвестно, когда в правительстве займутся этим вопросом.

Напомним, ранее известный инфекционист и доктор медицинских наук Александр Дуда рассказал, почему Украина получит серьезные проблемы, если число заболевших коронавирусом вырастет до масштабов Испании или Италии.

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