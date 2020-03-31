В Украине больным коронавирусом разрешили выходить в аптеки и магазины

Зараженным коронавирусом можно сходить самостоятельно в аптеку и магазин / УНИАН

Гражданам Украины с официально подтвержденным инфицированием коронавирусом отныне разрешено в случае неотложной необходимости выходить в аптеки и магазины.

Как сообщается в постановлении, опубликованном на правительственном портале, больные коронавирусом и контактные лица зараженных Covid-19 являются категорией лиц, которая нуждается в самоизоляции. Срок карантина определяет лечащий врач.

"Лица, нуждающиеся самоизоляции, обязаны воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми совместно проживают, посещения общественных мест. Разрешается посещение в неотложных случаях мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и учреждений здравоохранения при использовании средств индивидуальной защиты и соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра", - говорится в сообщении.

Напомним, большинство украинцев заявили о финансовых убытках из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса.

Ранее экономический эксперт Виктор Скаршевский заявил о том, что тотальный карантин прикончит экономику Украины.