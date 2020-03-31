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БЦЖ при коронавирусе: спасает ли прививка от туберкулеза людей с Covid-19

31 марта 2020, 19:19

Результаты исследования могут стать хорошей новостью для граждан постсоветского пространства.

прививка
Ученые выясняют, защитает ли БЦЖ организм от коронавируса / vse-pro-detey.ru

Медики-эпидемиологи из США провели исследование, в результате которого допустили гипотезу, что вакцина против туберкулеза БЦЖ может быть эффективной защитой против заражения коронавирусом Covid-19.

Профессор Нью-Йоркского технологического института Аарон Миллер с группой ученых полагают, что прививка БЦЖ может влиять на распространение коронавируса и смертность от него, поскольку все свойства данной вакцины еще не изучены.

Туберкулез vs коронавирус

Исследователи выяснили, что данная прививка помогает в лечении рака мочевого пузыря, защищает от инфекционной язвы Бурули, однако по коронавирусу точных доказательств пока нет. Ученые собрали данные статистики по использованию БЖЦ во всех государствах мира и сопоставили ее с числом заболевших и умерших от Covid-19. Эксперимент позволил прийти к выводу, что количество летальных исходов от коронавируса существенно выше в тех странах, никогда массово не применяли вакцину БЦЖ. В частности, в качестве примера взяли Бразилию, где прививки от туберкулеза постоянно делают всему населению еще с начала прошлого века. В стране наблюдается низкий уровень смертности от коронавируса при достаточно низком уровне экономики и медицины.

В Китае БЦЖ делали в 1950-х годах, но после 1976 года полностью отменили. Ученые полагают, что определенная возрастная группа китайцев была восприимчива к инфекции и стала переносчиком заболевания.

В Украине, России, Беларуси БЦЖ делают по календарю, разработанному еще при СССР: первая раз - в первую неделю жизни младенца, повторно - в 6-7 лет. Работает прививка так: после введения она вызывает иммунитет к туберкулезной инфекции. Попадая в организм привитого ребенка, микобактерии обычно не вызывают тяжелых форм туберкулеза.

Почему нет БЦЖ в развитых странах

Всемирная организация здравоохранения рекомендует делать БЦЖ только в тех странах, где высокий уровень заболевания туберкулезом. Украина входит в число таких стран, поэтому у нас детей без такой прививки, как правило, не принимают в детский сад и школу.

Однако к социально неблагополучным странам в плане туберкулеза не относятся США, Италия, Испания, Китай. Ее не применяют в Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Кипре, Люксембурге, Нидерландах, Словении, Чехии, Швейцарии и Швеции, где инфицирование туберкулезом составляет менее 1%.  Страны на уровне своих министерств здравоохранения ставят под сомнение ее эффективность. Рекомендуют БЦЖ сделать в Великобритании, на Мальте, во Франции, Норвегии, Греции, Болгарии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, Словакии и Эстонии. Ученые многих стран до сих пор спорят о ее эффективности, поскольку все свойства вакцины до сих пор так и не изучены.

Что такое БЦЖ

Бацилла Кальмета-Герена изготавливается из штамма ослабленной живой бычьей туберкулезной палочки, для прививки ее специально выращивают в искусственной среде.

Развитые страны считают вакцину небезопасной, именно поэтому по рекомендации ВООЗ ее применяют только в странах с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом. В ней содержатся фенол, ртуть и другие малополезные вещества, без которых живую вакцину сделать невозможно.

Однако даже гипотеза о защите БЖЦ от коронавируса не позволит сейчас преодолеть болезнь. Вакцина не защищает от туберкулеза, но позволяет в случае заражения легко перенести инфекцию и приобрести иммунитет. Однако для этого ее нужно делать строго по графику - в первую неделю жизни и в 6-7 лет. Эффект вакцинирования взрослых пока наукой не доказан и считается бесполезным.

Все исследования относительно БЦЖ и защиты от коронавируса являются пока исключительно гипотезой, не подтвержденной научными доказательствами. Поэтому людям с такой прививкой все же не стоит беспечно относится к профилактике коронавируса и соблюдению карантина.

Напомним, ранее доктор Комаровский заявил, что коронавирус не начал массово косить украинцев возможно, потому что украинцы, как и все народа постсоветского пространства, имеют прививку БЦЖ.

Как ранее сообщал Главред, в ВОЗ напомнили, что коронавирусная инфекция является крайне заразной, а эффективная защита от нее - это отказ от социальных контактов и регулярное мытье рук или обработка антисептическими средствами.

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