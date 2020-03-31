Коронавирус подхватил мэр украинского города

Андрей Старух подхватил коронавирус / facebook.com/Андрій Старух

Мэр города Монастыриска Тернопольской области Андрей Старух сообщил, что подхватил китайский коронавирус – COVID-19.

Диагноз "коронавирус" подтвержден лабораторно, поделился чиновник на своей странице в Facebook.

Градоначальник добавил, что у его заместителя Андрея Гладыша вирус не обнаружен.

"Последний месяц чувствовал себя хорошо, ни разу не было ни повышенной температуры, ни других симптомов. Жена и сын чувствуют себя нормально...", – поделился Старух.

Мэр также сообщил, что теперь будет две недели находиться в самоизоляции.

Ранее сообщалось, что коронавирус в Украине подхватили несколько нардепов. Напомним, в нашей стране 31 марта по состоянию на 10:00 китайский вирус нашли у 549 человек, 13 заболевших умерли, а восемь – выздоровели.