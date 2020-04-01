УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Коронавирус в Украине и мире: количество зафиксированных случаев на 1 апреля

1 апреля 2020, 07:07

США достигли самых высоких показателей летальных случаев от Ковид-19 за сутки, в Украине число жертв коронавируса также возросло.

коронавирус, маска
Коронавирус продолжает заражать людей по всему миру  / Фото pixabay.com

Коронавирус не снижает темпов распространения по всему миру, в том числе и в Украине. За 31 марта число заболевших увеличилось на 13,4 тысячи человек, в нашей стране была зафиксирована почти сотня новых официально подтвержденных случаев инфицирования.

Коронавирус - статистика заболеваний в мире

Как свидетельствует онлайн карта Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро 1 апреля уханьским коронавирусом заразились 859 556 человек, число жертв COVID-19 составляет уже 42 151 человек, выздоровели 178 300 пациентов.

США продолжают лидировать по количеству инфицированных. В стране зафиксировали 189 510 случаев заражения. Согласно статистике, за последние сутки жертвами болезни стали 770 человек. Как сообщает CNN, эти показатели являются самыми высокими по стране за день. На данный момент общее число летальных случаев в США - 3900. Таким образом, Штаты оказались на третьем месте в мире по числу жертв COVID-19.

https://gisanddata.maps.arcgis.com/app

Коронавирус в Украине 1 апреля

По состоянию на утро 1 апреля в Украине насчитывается более 640 заболевших ковид-19. Число умерших от COVID-19, увеличилось до 17 человек. При этом случаи заражения выявлены практически во всех областях. При этом Киев  лидирует в Украине по числу заразившихся COVID-19 – в столице зафиксировали 107 случаев инфицирования. Как сообщал мер столицы, за последние сутки заболели еще 5 человек – 4 мужчин в возрасте от 45 до 49 лет и 55-летняя женщина, которая работает медиком.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в Украине ввели карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщал Главред, основные симптомы коронавируса - это кашель (проявляется в течение часа и более три или более раз за сутки); высокая температура; боль (в горле, головная, мышечная). Однако, есть ряд нехарактерных симптомов, которые говорят о том, что человек заболел китайским вирусом. 

Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине и мире: количество зафиксированных случаев на 1 апреля». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:07
Коронавирус в Украине и мире: количество зафиксированных случаев на 1 апреля
06:56
Игра в "верю-не верю": как Украина может обмануть МВФ мнение
06:44
"Вульгарная шлюха": "соска" Тетя Мотя топлес показала сочную грудь
06:32
День Дарьи 2020 – поздравления для Даши на русском и украинском
06:16
"Дырка в бюджете": эксперт рассказал, когда ждать нового скачка доллара
06:08
В моду вернулся французский боб в стиле 60-х и френч боб-ключица - фото Фото
05:53
Водка не поможет: эксперт рассказал, как защититься от коронавируса
05:25
С 1 апреля 2020 – прикольные картинки, гиф и угарные пожелания
05:07
"Черная биография": эксперт назвал возраст Путина
05:03
Знаки судьбы: эзотерики назвали приметы про обувь, которые сбываются
04:49
Каким будет апрель и самый дурной период месяца мнение
04:28
"Породистая, соски видно": Мисс-Украина публично показала грудь в развратной позе
04:02
Эксперт напугал страшными последствиями возможного дефолта в Украине
03:14
Разврат в спальне: советы по съемкам хорошего домашнего порно
02:33
ТОП-5 неочевидных признаков заражения COVID-19
01:40
Юная красотка-порноактриса развеяла мифы о сексе
00:57
Экс-советник Путина назвал самую большую проблему с Зеленским
00:31
В Москве ученые нашли в морской губке вещества для борьбы с коронавирусом Видео
00:19
1 апреля – какой сегодня праздник: с Днем смеха и Днем коньяка
31 марта, вторник
23:57
На Хмельнитчине разгромили авто с гробом-напоминанием о карантине Видео
23:43
Князь Монако Альбер II успешно победил коронавирус
23:30
Как приготовить постный борщ: необычный рецепт Видео
23:06
Пациенты с коронавирусом могут заражать после выздоровления Видео
23:00
Коронавирус в Украине и мире: количество зафиксированных случаев на 31 марта
22:38
Не собираться более двух человек: в Тернополе ужесточили карантин Видео
22:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на 1 апреля: поджог сердца, заслуженный плод и перерождение Видео
22:07
В Украине подскочило число больных коронавирусом, есть новые жертвы Видео
22:00
Умер Эндрю Джек - он болел коронавирусом
21:21
Стало известно, сколько заробитчан потеряли работу в Польше
21:15
"Крым забрали, где твои скрепы?": Слепаков спел коронавирусу песню Видео
21:14
Коронавирус подхватил мэр украинского города Видео
21:00
"Отремонтировать" волосы - лучшие 4 маски для волос в домашних условиях
20:50
"Легко объегорить": какому знаку Зодиака в апреле быть очень осторожным с деньгами Видео
20:44
Ненасытный Ковид-19 изменил свои вкусы: в зоне риска уже не старики Видео
20:43
В Румынии на границе с Украиной произошла вспышка коронавируса Видео
19:59
Лечение по тарифам, новые пенсии и карантин – что ждать с 1 апреля 2020 Видео
19:56
В Луцке горсовет установил жесткие правила для магазинов
19:50
Руководство Disney пожертвовало зарплатами из-за коронавируса
19:50
Будет жарко: летний маникюр 2020 удивит всех - фото Фото
19:48
Специалисты рассказали, как создать резервную копию данных со смартфона
19:38
Трагически погиб бывший нардеп – СМИ
19:32
Онлайн-уроки для школьников: расписание и где смотреть
19:26
Как заедать стресс на карантине и не толстеть: секреты, которые спасут
19:25
Полтавский губернатор посоветовал землякам думать о крематории
19:19
БЦЖ при коронавирусе: спасает ли прививка от туберкулеза людей с Covid-19
19:10
Какие фильмы и сериалы смотрят на карантине
18:55
Комаровский сказал, когда закончится карантин в Украине Видео
18:21
В Сети пошли слухи, что Pornhub платит за домашнее порно на карантине из-за коронавируса
18:06
Минздрав разрешил открыть рынки: озвучены условия Видео
18:06
Диетолог сказала, кому соя вредна
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять