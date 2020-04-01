Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных 1 апреля

Коронавирус продолжает заражать людей по всему миру / Фото pixabay.com

Коронавирус не снижает темпов распространения по всему миру, в том числе и в Украине. За 31 марта число заболевших увеличилось на 13,4 тысячи человек, в нашей стране была зафиксирована почти сотня новых официально подтвержденных случаев инфицирования.

Коронавирус - статистика заболеваний в мире

Как свидетельствует онлайн карта Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на утро 1 апреля уханьским коронавирусом заразились 859 556 человек, число жертв COVID-19 составляет уже 42 151 человек, выздоровели 178 300 пациентов.

США продолжают лидировать по количеству инфицированных. В стране зафиксировали 189 510 случаев заражения. Согласно статистике, за последние сутки жертвами болезни стали 770 человек. Как сообщает CNN, эти показатели являются самыми высокими по стране за день. На данный момент общее число летальных случаев в США - 3900. Таким образом, Штаты оказались на третьем месте в мире по числу жертв COVID-19.

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Коронавирус в Украине 1 апреля

По состоянию на утро 1 апреля в Украине насчитывается более 640 заболевших ковид-19. Число умерших от COVID-19, увеличилось до 17 человек. При этом случаи заражения выявлены практически во всех областях. При этом Киев лидирует в Украине по числу заразившихся COVID-19 – в столице зафиксировали 107 случаев инфицирования. Как сообщал мер столицы, за последние сутки заболели еще 5 человек – 4 мужчин в возрасте от 45 до 49 лет и 55-летняя женщина, которая работает медиком.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в Украине ввели карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщал Главред, основные симптомы коронавируса - это кашель (проявляется в течение часа и более три или более раз за сутки); высокая температура; боль (в горле, головная, мышечная). Однако, есть ряд нехарактерных симптомов, которые говорят о том, что человек заболел китайским вирусом.