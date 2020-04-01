Лечение коронавируса в Украине: в Минздраве объяснили, за чей счет "банкет"

В Минздраве рассказали, нужно ли платить за лечение коронавируса / ТСН

В то время, как в соцсетях украинцы рассказывают шокирующие истории о том, сколько они заплатили за лечение коронавируса в отечественных больницах, в Минздраве настоятельно убеждают, что за это платить не нужно.

В частности, заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что медицинская помощь больным коронавирусом в коммунальных учреждениях здравоохранения должна быть бесплатной.

"По закону о защите населения от инфекционных болезней, медицинская помощь в коммунальных учреждениях здравоохранения больным инфекционными болезнями предоставляется бесплатно. Сегодня, 1 апреля, система здравоохранения заработала в новом режиме. Национальная служба здоровья Украины предусмотрела специальный тариф, который будет оплачиваться коммунальным учреждениям здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным коронавирусом", - сказал Ляшко в ходе брифинга 1 апреля.

Ляшко тажке добавил, что Минздрав будет делать все возможное, чтобы больные, которые попадают в больницы и лечатся от коронавирусной болезни, имели полное обеспечение средствами для симптоматического лечения, а в случае появления специфических признаков болезни, то и средствами специфического лечения.

"Это наша обязанность - предоставить всем помощь нуждающимся", - добавил Ляшко.

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