Коронавирус в Украине: в МОЗ уточнили пол и возраст украинцев в зоне риска

Коронавирусом в Украине чаще заражаются женщины / УНИАН

По состоянию на утро среды, 1 апреля, в Украине количество зараженных новым коронавирусом COVID-19 возросло до 669 человек. В Минздраве рассказали, кого из украинцев чаще всего поражает болезнь.

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, подтвержденные случаи коронавируса в Украине свидетельствуют о том, что болезнь поражает людей возрастом от 30 до 69 лет. Однако больше всего инфицированных выявлено среди пациентов 50-59 лет. При этом болеют преимущественно женщины.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных 1 апреля"Если посмотреть разбивку по возрастным группам, то наибольшее количество случаев сегодня зарегистрировано в возрастной группе 50-59 лет. А если большой диапазон, то это люди в возрасте от 30 до 69 лет. В отношении женщин и мужчин статистика остается стабильной. Женщины – 52%, мужчины – 48%", – сказал Ляшко на брифинге 1 апреля.

Напомним, заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко также рассказал, что медицинская помощь больным коронавирусом в коммунальных учреждениях здравоохранения должна быть бесплатной.

Как сообщал Главред, основные симптомы коронавируса - это кашель (проявляется в течение часа и более три или более раз за сутки); высокая температура; боль (в горле, головная, мышечная). Однако, есть ряд нехарактерных симптомов, которые говорят о том, что человек заболел китайским вирусом.