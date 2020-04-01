Спасать некому и нечем: украинские врачи поразили признанием о коронавирусе

Медикам не хватает лекарств и защитных средств / Фото: УНИАН

В Тернопольской области медики районных больниц заявили о неготовности к эпидемии коронавирусной инфекции.

По словам врачей, им не хватает лекарств, защитных средств. Кроме того, также наблюдается острый дефицит персонала, говорится в сюжете ТСН.

Несмотря на заявления местной власти, о закупке лекарств и необходимых средств защиты слышат только по телевизору. На самом же деле на все запросы чиновники советуют выживать собственными силами, утверждают медики.

В материале подчеркивается, что количество больных коронавирусом в Тернопольской области резко возросло. Там больных нынче — 88, из которых 29 - это медики.

Читайте такжеЗараженных COVID-19 – миллионы: ученый шокировал апокалиптическим откровениемВ то же время медперсонал Одесского областного клинического центра, который входит в список больниц первой волны госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией, жалуется на нехватку врачей, медицинского оснащения и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Как говорится в обращении медиков, опубликованном в Facebook пользователя Дарьи Петрук, в больнице реально работает шесть врачей анестезиологов, хотя по ставкам заполнено 12.

"В основном медсестры были старше 60 лет - все они написали заявления за свой счет. Другие отделения больницы - разукомплектованные полностью. В кардиологической терапии остается один врач и одна медсестра, а в гинекологическом отделении, которое также будет принимать инфекционно больных, работает одна санитарка", - рассказали врачи.

Они добавили, что администрация больницы не реагирует на проблемы, у них до сих пор нет протокола по лечению пациентов от коронавируса и необходимого оборудования, а масок-респираторов и защитных костюмов хватит на четыре дня.

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"У нас в отделении есть только шесть аппаратов (ИВЛ, - ред.), три из них были у нас еще до распространения коронавируса. Кроме аппаратов нужны также расходные материалы: инкубационные маски, фильтры, катетеры, системы, шприцы и препараты для оказания симптоматической помощи", - добавили одесские медики.

Напомним, в Украине по состоянию на 1 апреля зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели.