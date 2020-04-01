Максимум заболеваний: названы сроки пика эпидемии коронавируса в Украине

В Украине ожидается пик заболеваемости коронавирусом / УНИАН

В Украине пик эпидемии заболеваемости COVID-19 ожидается в период между 15 и 25 апреля, заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам именно исходя из этих расчётов возможно будет продолжен карантин до 15 мая 2020 года, написал он в Facebook.

Вместе с тем он предположил, что инфицированных в Украине гораздо больше, чем сообщают официальная статистка: "Есть те, кто заразились коронавирусом, симптомы которого очень схожи с гриппом, но не сообщают об этом медикам и при этом сидят дома, не подвергая опасности других. Другая часть инфицированных переносят COVID-19 легко и незаметно, почти как обычную простуду. Но при этом такие инфицированные лица могут заражать других. И заразили бы очень многих, если бы в полную силу работал общественный транспорт, торговые центры и кафе с кинотеатрами".

Замглавы МВД пояснил, что единственная задача карантина - остановить "раскрутку" эпидемии в геометрической прогрессии, когда каждый зараженный перед установлением диагноза успевал заразить 3-4 других человека.

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"Эпидемия останавливается лишь тогда, когда инфицированный, до момента выявления у него заболевания, по статистике, успевает заразить меньше одного человека", - добавил Геращенко.

Напомним, ранее на ежедневном селекторном совещании под председательством Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса шла речь о том, что с 6 по 24 апреля в Украине планируют ввести обязательный масочный режим и ограничение количества людей при нахождении на улице.