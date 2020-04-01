"Не шастайте": Кличко обратился к киевлянам из-за коронавируса

Виталий Кличко на брифинге обратился с призывом к киевлянам и Кабмину / УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко на брифинге в среду, 1 апреля, обратился с призывом к Кабинету министров - по поводу еще более сильного усиления карантина из-за китайского коронавируса.

В частности, градоначальник предложил ввести в столице ограничения на посещение украинцами парков, скверов и детских площадок.

"Хочу обратиться к правительству: примите пожалуйста шаги, которые помогут власти на местах контролировать меры ограничений, примите жесткие ограничения посещения парков, скверов, детских площадок, работы некоторых предприятий", - заявил Кличко.

Кроме того, мэр призвал киевлян "не шастать" без крайней на то нужды.

Согласно последним данным, в Киеве за 31 апреля число людей, заболевших коронавирусом выросло на 25 и теперь составляет 132 человека.

Напомним, ранее в Офисе президента Владимира Зеленского сообщили о том, что ожидают пик заражения китайским коронавирусом в Украине во время Пасхи (Воскресения Христова). В связи с чем и намереваются ужесточить карантинные меры, ныне применяемые в стране. Позднее такое ужесточение подтвердил и премьер-министр Денис Шмыгаль. В частности он рассказал о том, что украинцев в возрасте старше 60 лет отправят на самоизоляцию.