В Кабмине рассказали, как насильно будут госпитализировать больных коронавирусом / УНИАН

Украинский Кабмин опубликовал перечень условий, при которых людей начнут отправлять на принудительное обследование на коронавирус (и, в случае подтверждения диагноза - лечение).

Весь порядок описан в постановлении Кабмина №245 от 25 марта 2020 года. Согласно документу, медики в учреждениях здравоохранений имеют право осуществлять:

а) обязательное медобследование людей, имевших контакт с больными COVID-19 или имеющих симптомы, если они отказываются от медицинского обследования;

б) обязательную госпитализацию / назначение самоизоляции больным COVID-19 либо тем, кто имеет симптомы, если они отказываются от госпитализации или самоизоляции;

в) обязательную госпитализацию детей людей, признанных недееспособными, проживающих совместно с законными представителями, которые были госпитализированы с COVID-19;

г) полиция по ходатайству медучреждений осуществляет сопровождение транспорта либо аварийно-спасательной / другой спецтехники при доставке вышеуказанных лиц для обязательного обследования и госпитализации;

Кроме того, в своем постановлении Кабмин поручил Минздраву разработать и утвердить:

а) порядок обязательной госпитализации лиц с COVID-19, уклоняющихся от лечения, обследования и пребывания на самоизоляции;

б)порядок обязательной самоизоляции лиц, которым поставлен диагноз либо подозрение на COVID-19 и контактных лиц.

Напомним, ранее в Кабмине опубликовали перечень новых, гораздо более жестких, мер в рамках карантина из-за коронавируса, который до 24 апреля будут действовать во всех пределах Украины.