Люди продолжают умирать: свежая статистика Минздрава по коронавирусу

Минздрав опубликовали данные о количестве больных коронавирусом / УНИАН

Китайский коронавирус продолжает стремительно прогрессировать и распространяется по территории Украины.

Согласно со свежими данными Минздрава по состоянию на 22.00 среды, 1 апреля, в Украине количество подтвержденных случаев коронавируса достигло 794.

Также увеличилось количество смертей от недуга - сегодня зафиксировано три летальных случая. Общее количество смертей по состоянию на вечер 1 апреля составляет 20 человек.

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Кроме того, выздоровели от коронавируса уже 13 человек. У них повторные тесты не выявили наличия вируса Sars-Cov-2 в организме.

Ранее Главред писал, что в Украине из-за вируса ввели карантин и режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на 10:00 1 апреля коронавирус в Украине подхватили 669 человек, 17 инфицированных умерли, а десять – выздоровели. За сутки вирус диагностировали у 120 человек.

Ранее Евгений Комаровский высказался о пике заболеваемости коронавирусом в украинском государстве. Врач говорил, что решающими будут ближайшие две недели.