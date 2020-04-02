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Коронавирус в Украине и мире 2 апреля: количество заражений COVID-19 почти достигло миллиона

2 апреля 2020, 07:05

США продолжают лидировать по числу заражений - там заболели COVID-19 более 200 тысяч людей.

коронавирус
Коронавирусом заразился почти миллион людей по всему миру / Reuters

Количество зараженных коронавирусом COVID-19 почти достигло психологической отметки в один миллион людей по всему миру.  Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику коронавируса по всему миру и отдельным странам.

Коронавирус - статистика заболеваний в мире

По состоянию на утро 2 апреля в мире зарегистрировали 937 091 случай заражений коронавирусом. При этом 47 231 человек стал жертвой коронавирусной инфекции,  193 764  человека успешно победили болезнь. О

Больше всего заражений зафиксировали в США – 216 515. В стране по разным данным умерли от 4,7 до 5,1 тысячи человек.

На втором месте по количеству обнаруженных случаев находится Италия - там подтвердили 110 574 заражений, из них 13 155 смертей и 16 874 людей, которые вылечились.

В Испании зарегистрировали 104 118 заражений, в Китае – 82 392, в Германии –  77 981, во Франции – 57 763, в Иране – 47 693, в Великобритании – 29 865.

gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине

Согласно данным Минздрава по состоянию на 22.00 среды, 1 апреля, в Украине количество подтвержденных случаев коронавируса достигло 794.

Также увеличилось количество смертей от недуга - было зафиксировано три летальных случая. Общее количество смертей по состоянию на вечер 1 апреля составляет 20 человек.

Кроме того, выздоровели от коронавируса уже 13 человек. У них повторные тесты не выявили наличия вируса Sars-Cov-2 в организме.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

1 апреля правительстве опубликовали перечень новых, гораздо более жестких, мер в рамках карантина из-за коронавируса.

В частности, украинцам прямо запрещено:

  • пребывать в общественных местах без одетой маски или респиратора;
  • собираться группами более двух человек и перемещаться по населенным пунктам - кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
  • находиться в общественных местах людям, которые не достигли 16-летнего возраста - без сопровождения совершеннолетних;
  • посещать парки и прочие зоны отдыха, а также прибрежные зоны - кроме выгула домашних животных одним лицом;
  • посещать спортивные и детские площадки;
  • проводить мероприятия  с более чем десятью участниками. 

Конкретную дату ужесточения карантина в Кабмине пока не назвали, однако по данным из Офиса президента, усиление карантинных мер может начаться с 6 апреля.

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