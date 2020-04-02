Коронавирус в Украине: Минздрав опубликовал тревожные данные по числу зараженных

Число зараженных коронавирусом в Украине растет / УНИАН

По состоянию на 10:00 утра четверга, 2 апреля, в Украине подтверждены 804 случая заболевания COVID-19. При этом зафиксированы 20 летальных случаев. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

За сутки было зафиксировано 135 новых случаев заражения коронавирусом.

Сколько больных на коронавирус в Украине 2 апреля по областям

Винницкая обл. - 51 случай;

Волынская обл. - 10 случаев;

Днепропетровская обл. - 10 случаев;

Донецкая обл. - 7 случаев;

Житомирская обл. - 6 случаев;

Закарпатская обл. - 1 случай;

Запорожская обл. - 19 случаев;

Ивано-Франковская область - 74 случая;

м. Киев - 160 случаев;

Киевская обл. - 64 случая;

Кировоградская обл. - 7 случаев;

Львовская обл. - 11 случаев;

Луганская обл. - 3 случая;

Одесская обл. - 14 случаев;

Полтавская обл. - 5 случаев;

Ровенская обл. - 19 случаев;

Сумская обл. - 26 случаев

Тернопольская обл. - 106 случаев;

Харьковская обл. - 1 случай;

Херсонская обл. - 4 случая;

Хмельницкая обл. - 6 случаев;

Черкасская обл. - 54 случая;

Черновицкая обл. - 143 случая;

Черниговская обл. - 3 случая.

При этом 13 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Коронавирус - количество больных в Украине 2 апреля 2020/ Фото facebook.com/phc.org.ua

Напомним, из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

1 апреля правительстве опубликовали перечень новых, гораздо более жестких, мер в рамках карантина из-за коронавируса.

В частности, украинцам прямо запрещено:

пребывать в общественных местах без одетой маски или респиратора;

собираться группами более двух человек и перемещаться по населенным пунктам - кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

находиться в общественных местах людям, которые не достигли 16-летнего возраста - без сопровождения совершеннолетних;

посещать парки и прочие зоны отдыха, а также прибрежные зоны - кроме выгула домашних животных одним лицом;

посещать спортивные и детские площадки;

проводить мероприятия с более чем десятью участниками.

Конкретную дату ужесточения карантина в Кабмине пока не назвали, однако по данным из Офиса президента, усиление карантинных мер может начаться с 6 апреля.