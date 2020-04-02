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Коронавирус в Украине: Минздрав опубликовал тревожные данные по числу зараженных

2 апреля 2020, 10:14

За сутки было зафиксировано 135 новых случаев заражения COVID-19.

Скорая помощь, коронавирус
Число зараженных коронавирусом в Украине растет / УНИАН

По состоянию на 10:00 утра четверга, 2 апреля, в Украине подтверждены 804 случая заболевания COVID-19.  При этом зафиксированы 20 летальных случаев. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.  

За сутки было зафиксировано 135 новых случаев заражения коронавирусом. 

Сколько больных на коронавирус в Украине 2 апреля по областям

  • Винницкая обл. - 51 случай;
  • Волынская обл. - 10 случаев;
  • Днепропетровская обл. - 10 случаев;
  • Донецкая обл. - 7 случаев;
  • Житомирская обл. - 6 случаев;
  • Закарпатская обл. - 1 случай;
  • Запорожская обл. - 19 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 74 случая;
  • м. Киев - 160 случаев;
  • Киевская обл. - 64 случая;
  • Кировоградская обл. - 7 случаев;
  • Львовская обл. - 11 случаев;
  • Луганская обл. - 3 случая;
  • Одесская обл. - 14 случаев;
  • Полтавская обл. - 5 случаев;
  • Ровенская обл. - 19 случаев;
  • Сумская обл. - 26 случаев
  • Тернопольская обл. - 106 случаев;
  • Харьковская обл. - 1 случай;
  • Херсонская обл. - 4 случая;
  • Хмельницкая обл. - 6 случаев;
  • Черкасская обл. - 54 случая;
  • Черновицкая обл. - 143 случая;
  • Черниговская обл. - 3 случая.

При этом 13 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Коронавирус - количество больных в Украине 2 апреля 2020/ Фото facebook.com/phc.org.ua

Напомним, из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

1 апреля правительстве опубликовали перечень новых, гораздо более жестких, мер в рамках карантина из-за коронавируса.

В частности, украинцам прямо запрещено:

  • пребывать в общественных местах без одетой маски или респиратора;
  • собираться группами более двух человек и перемещаться по населенным пунктам - кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
  • находиться в общественных местах людям, которые не достигли 16-летнего возраста - без сопровождения совершеннолетних;
  • посещать парки и прочие зоны отдыха, а также прибрежные зоны - кроме выгула домашних животных одним лицом;
  • посещать спортивные и детские площадки;
  • проводить мероприятия  с более чем десятью участниками. 

Конкретную дату ужесточения карантина в Кабмине пока не назвали, однако по данным из Офиса президента, усиление карантинных мер может начаться с 6 апреля.

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