Коронавирус в Украине: Минздрав опубликовал тревожные данные по числу зараженных

За сутки было зафиксировано 135 новых случаев заражения COVID-19.
По состоянию на 10:00 утра четверга, 2 апреля, в Украине подтверждены 804 случая заболевания COVID-19. При этом зафиксированы 20 летальных случаев. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
За сутки было зафиксировано 135 новых случаев заражения коронавирусом.
Сколько больных на коронавирус в Украине 2 апреля по областям
- Винницкая обл. - 51 случай;
- Волынская обл. - 10 случаев;
- Днепропетровская обл. - 10 случаев;
- Донецкая обл. - 7 случаев;
- Житомирская обл. - 6 случаев;
- Закарпатская обл. - 1 случай;
- Запорожская обл. - 19 случаев;
- Ивано-Франковская область - 74 случая;
- м. Киев - 160 случаев;
- Киевская обл. - 64 случая;
- Кировоградская обл. - 7 случаев;
- Львовская обл. - 11 случаев;
- Луганская обл. - 3 случая;
- Одесская обл. - 14 случаев;
- Полтавская обл. - 5 случаев;
- Ровенская обл. - 19 случаев;
- Сумская обл. - 26 случаев
- Тернопольская обл. - 106 случаев;
- Харьковская обл. - 1 случай;
- Херсонская обл. - 4 случая;
- Хмельницкая обл. - 6 случаев;
- Черкасская обл. - 54 случая;
- Черновицкая обл. - 143 случая;
- Черниговская обл. - 3 случая.
При этом 13 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Напомним, из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.
1 апреля правительстве опубликовали перечень новых, гораздо более жестких, мер в рамках карантина из-за коронавируса.
В частности, украинцам прямо запрещено:
- пребывать в общественных местах без одетой маски или респиратора;
- собираться группами более двух человек и перемещаться по населенным пунктам - кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
- находиться в общественных местах людям, которые не достигли 16-летнего возраста - без сопровождения совершеннолетних;
- посещать парки и прочие зоны отдыха, а также прибрежные зоны - кроме выгула домашних животных одним лицом;
- посещать спортивные и детские площадки;
- проводить мероприятия с более чем десятью участниками.
Конкретную дату ужесточения карантина в Кабмине пока не назвали, однако по данным из Офиса президента, усиление карантинных мер может начаться с 6 апреля.