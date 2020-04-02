Когда в Киеве ждать пика заболеваемости коронавирусом – прогноз врача

Рост случаев заражения Ковид-19 в Киеве ожидается через 2-3 недели / Фото facebook.com/doc.antonenko

Главный врач Александровской клинической больницы Киева Людмила Антоненко дала прогноз, когда в столице ожидается пик заболеваний коронавирусом COVID-19.

По ее словам, наибольшее число зараженных коронавирусной инфекцией будет зафиксировано через 2-3 недели.

"Мы отслеживаем новости Украины и мира, видим не слишком ответственное поведение соотечественников, поэтому, как ни прискорбно, ожидаем повышения заболеваемости в разы через 2-3 недели", – написала Антоненко в Facebook.

Также главврач описала, как чаще всего протекает болезнь у пациентов, которые попали в Александровскую клиническую больницу. По ее словам, у зараженных Ковид-19 наблюдаются две волны течения болезни.

"Сначала поднимается температура тела, длится 2-3 суток, затем происходит улучшение состояния до 4-х суток, после чего появляется кашель, а пневмония развивается не ранее 5-7 суток заболевания. Больных беспокоит сухой кашель, боли в горле, выраженный астено-вегетативный синдром. При рентгенографии не всегда имеются изменения, а на КТ легких диагностируется пневмония. Чаще пневмония двухсторонняя, полисегментарная", - рассказала Антоненко.

По ее словам, особая группа риска - пациенты с сахарным диабетом, гипертонической болезнью, избыточным весом.

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Как сообщал Главред, по состоянию на 10:00 утра четверга, 2 апреля, в Украине подтверждены 804 случая заболевания COVID-19, из них в Киеве - 160. При этом зафиксированы 20 летальных случаев. Об этом сообщает Центр общественного здоровья. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев заражения коронавирусом.

По состоянию на утро 2 апреля в мире зарегистрировали 937 091 случай заражений коронавирусом. При этом 47 231 человек стал жертвой коронавирусной инфекции, 193 764 человека успешно победили болезнь. Больше всего заражений зафиксировали в США – 216 515. В стране по разным данным умерли от 4,7 до 5,1 тысячи человек.