Коронавирус в Киеве: COVID-19 впервые убил жителя столицы

Зафиксирована первая смерть от коронавируса в Киеве/ УНИАН

В столице Украины зафиксировали первую смерть от коронавируса COVID-19. Общее число зараженных Киеве возросло до 161 человек. Об этом сообщил на брифинге 2 апреля мэр Киева Виталий Кличко.

По словам столичного градоначальника, жертвой уханьского вируса в Киеве стал 70-летний мужчина.

"Количество киевлян с подтвержденным диагнозом "коронавирус" - 161 человек. И, к сожалению, один случай летальный", - заявил Кличко.

За сутки были подтверждены 29 новых случаев заражения коронавирусом. Заболели 19 мужчин в возрасте от 22 до 70 лет и 10 женщин в возрасте от 36 до 62 лет. Госпитализированы 18 пациентов.

Как сообщал Главред, по данным МОЗ, на 10:00 утра четверга, 2 апреля, в Украине были подтверждены 804 случая заболевания COVID-19. В Минздраве сообщали о 160 зараженных в Киеве.

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Напомним, главный врач Александровской клинической больницы Киева Людмила Антоненко дала прогноз, когда в столице ожидается пик заболеваний коронавирусом COVID-19. По ее словам, наибольшее число зараженных коронавирусной инфекцией будет зафиксировано через 2-3 недели.

"Мы отслеживаем новости Украины и мира, видим не слишком ответственное поведение соотечественников, поэтому, как ни прискорбно, ожидаем повышения заболеваемости в разы через 2-3 недели", – написала Антоненко в Facebook.