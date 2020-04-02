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В Минздраве рассказали, какая уязвимость от коронавируса есть у респираторов

2 апреля 2020, 12:47

Ситуацию по поводу уязвимости респираторов перед китайским коронавирусом прокомментировал замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

Респиратор
В Минздраве рассказали, какая уязвимость перед коронавирусом у респиратора / Habr

Медицинская маска в минимальной степени способна защитить человека от китайского коронавируса Covid-19, но носить ее в общественных местах абсолютно необходимо.

С таким заявлением во время брифинга в четверг, 2 апреля, выступил замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы рекомендуем и настаиваем - без маски не заходить в общественные заведения, магазины, аптеки. Потому что мы вас всех рассматриваем, как потенциально инфицированных. Когда есть маска на лице, выделения биологического материала, который может содержать возбудитель, уменьшается и не достигает полутора метров, а может выделяться не более, чем на 10-15 сантиметров", - объяснил он.

Более того, по словам Ляшко, люди, которые носят респираторы со специальными клапанами выдоха, еще сильнее угрожают для окружающих.

"Хотел бы обратить также внимание всех, кто носит респираторы с клапанами выдоха. Они защищают только вас, но они не выполняют функцию защитной маски. Поскольку клапан выдоха позволяет очень быстро и качественно воздуху выделяться однонаправленным потоком, который может содержать возбудитель инфекционной болезни", - подытожил он.

Напомним, ранее Виктор Ляшко заявлял о то, что медицинская помощь для украинцев, больных коронавирусом, была и останется бесплатной. Таким образом он прокомментировал сообщения в соцсетях от украинцев, которые сетовали на то, что за лечение из коронавируса им нужно платить из собственного кармана.

новости Украины Виктор Ляшко Минздрав медицинская маска
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