Полный пессимизм: мэр Днепра рассказал о сотнях могил для умерших от коронавируса

Борис Филатов рассказал, сколько в Днепре вырыли могил для умерших от коронавируса / УНИАН

В рамках борьбы с последствиями пандемии китайского коронавируса власти города Днепр подготовили 600 могил - для захоронения возможных жертв Covid-19.

Такое сообщение на своей странице в социальной сети Facebook сообщил градоначальник Борис Филатов.

"Для тех, кому не доходит. Мы готовимся к худшему. На территории городских кладбищ выкопано не 400, а уже 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса. Для хранения тел закуплена тысяча плотных пластиковых мешков", — написал он.

Филатов также рассказал, что в самое ближайшее время будет введет запрет на проведение эксгумации тел людей, умерших с подтвержденным диагнозом Covid-19 либо с подозрением на него.

"Выдача тел из моргов умерших будет производится в закрытых гробах, тела в герметичных мешках и подвергнуты дезинфекции. На похоронах нельзя присутствовать более чем по одному лицу на территории в 10 квадратных метров", — подытожил он.

Напомним, за минувшие сутки в Украине официально было подтверждено 135 новых случаев заболевания Covid-19. Общее число зараженных уже превысило 800 человек. 20 украинцев уже скончались от коронавируса, а 13 пациентов - выздоровели.