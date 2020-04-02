В Украине утвержден единый протокол лечения от коронавируса

Утвержден протокол лечения коронавируса / УНИАН

В Министерстве здравоохранения Украины утвердили единый государственный протокол лечения для больных коронавирусом Covid-19, которые будут с таким диагнозом поступать в украинские больницы или лечиться под наблюдением врача в самоизоляции.

"Мы утвердили единый государственный протокол лечения для больных COVID-19. Мы сделали это за два дня, и уже сейчас все медики страны получают четкий алгоритм лечения больных. К сожалению, от этого вируса нет прививки или лекарств. Более того, не застрахован никто, и заболеть может каждый. Но многие страны, которые столкнулись с этим невидимым врагом, уже имеют эффективные наработки в борьбе с болезнью, вызванной новым коронавирусом. И мы установили стандарт лечения, основанный на опыте этих стран", - сообщил министр Максим Степанов в видеообращении на странице Минздрава в Facebook.

По словам министра, ужесточение карантина является необходимой мерой для защиты населения. Он также напомнил, что медикам, которые будут непосредственно работать с инфицированными, повысили заработную плату.

"К сожалению, за несколько недель нам не удастся построить современную медицинскую систему, но мы не откладываем это в долгий ящик, мы параллельно работаем над реформой",- добавил Степанов.

Как ранее сообщалось, Минздрав обнародовал перечень специальностей медработников, которым будут втрое увеличены оклады.

Также напомним, коронавирус не снижает темпов распространения по всему миру, в том числе и в Украине. Количество заболевших в Украине и мире серьезно возросло.