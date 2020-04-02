В Украине подскочило число зараженных коронавирусом - свежая статистика

В Украине возросло количество жертв опасного вируса / Фото pixabay.com

По состоянию на 22.00 2 апреля количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине составляет 897.

Как пишет пресс-служба Минздрава, сегодня лабораторный центр подтвердил 93 случаев коронавируса. Общее количество случаев заболевания COVID-19 достигло 897.

Кроме того, выздоровели от коронавируса уже 19 человек. У них повторные тесты не выявили наличия вируса Sars-Cov-2 в организме.

За последние сутки в стране были подтверждены 2 новые смерти от коронавируса. А общее количество летальных случаев от COVID-19 возросло до 22.

Коронавирус в мире

Ранее Главред писал, что специалисты Всемирной организации здравоохранения обнародовали исследование, согласно которому 95% умерших от коронавируса Covid-19 в Европе были старше 60 лет. Возраст на данный момент является наибольшим фактором риска тяжелого протекания болезни и возникновения осложнений.

Как ранее сообщал Главред, в ВОЗ напомнили, что коронавирусная инфекция является крайне заразной, а эффективная защита от нее - это отказ от социальных контактов и регулярное мытье рук или обработка антисептическими средствами.