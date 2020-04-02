Вспышка коронавируса: Черновицкую область закрывают на въезд и выезд

В Черновицкой области поставят блокпосты / dpsu.gov.ua

В связи со вспышкой коронавируса Covid-19 с 3 апреля 2020 года в Черновицкой области вводят особый режим въезда-выезда.

"Сегодня с 00:00 будет введен режим запрета въезда и выезда с области", — заявил глава местной ОГА Алексей Каспрук в Facebook.

В город смогут въехать или выехать из него исключительно грузовые машины, транзитный транспорт и технику учреждений, занятую обеспечением жизнедеятельность области.

Местные власти позволят вернуться домой жителям области на своих автомобилях, если они находятся на пределами региона. Транспорт должен быть зарегисрирован и иметь номера Черновицкой области.

Время, на которое введены жесткие ограничения, пока неизвестно. Решение было принято, когда в Черновицкой области было зарегистрировано 143 случая коронавируса.