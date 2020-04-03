Появилось видео сотен могил в Днепре для будущих жертв коронавируса

В Днепре действуют на опережение / Фото: скриншот

В Сети обнародовано видео, как коммунальные службы Днепра готовят сотни могил для будущих жертв эпидемии коронавируса Covid-19.

Как говорится в сюжете ТСН, 600 ям выкопали на 12 кладбищах города.

По словам коммунальщиков, инициативу они переняли у ритуальных служб Италии и Испании, которые поделились опытом и жаловались, что из-за высокой смертности возникли трудности с погребением умерших.

Мэрия Днепра уже закупила две тысячи специальных пластиковых мешков для хранения тел, которые исключают вероятность заражения от трупа. Сейчас власти решают относительно правил захоронения погибших от коронавируса.

Выкопав могилы, городская власть еще раз призвала горожан максимально строго придерживаться карантина.

"Все обязательно, без исключения, будут похоронены в гробах, будут отданы последние почести. Тем не менее, я бы хотел обратиться к жителям, чтобы они максимально (ответственно – Ред.) относились к своему здоровью. Чтобы беспечное поведение в это место их не привело", – заявил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

Напомним, мэр Днепра Борис Филатов ранее заявлял, что на похоронах нельзя будет присутствовать более чем по одному лицу на территории в 10 квадратных метров. Кроме того, выдача тел из моргов умерших будет производиться в закрытых гробах, при этом сами тела будут в герметичных мешках и подвергнуты дезинфекции.

Как ранее писал Главред, в Тернопольской области тело умершего от коронавируса 68-летнего мужчины в областной инфекционной больнице выдали родственникам в черном пакете. При этом близкие умершего были вынуждены самостоятельно помещать тело покойного в гроб и загружать в свою машину для того, чтобы отвезти на захоронение.