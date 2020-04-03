УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Появилось видео сотен могил в Днепре для будущих жертв коронавируса

3 апреля 2020, 01:28

На 12 кладбищах уже выкопали порядка 600 ям.

В Днепре действуют на опережение / Фото: скриншот

В Сети обнародовано видео, как коммунальные службы Днепра готовят сотни могил для будущих жертв эпидемии коронавируса Covid-19.

Как говорится в сюжете ТСН, 600 ям выкопали на 12 кладбищах города.

По словам коммунальщиков, инициативу они переняли у ритуальных служб Италии и Испании, которые поделились опытом и жаловались, что из-за высокой смертности возникли трудности с погребением умерших.

Мэрия Днепра уже закупила две тысячи специальных пластиковых мешков для хранения тел, которые исключают вероятность заражения от трупа. Сейчас власти решают относительно правил захоронения погибших от коронавируса.

Выкопав могилы, городская власть еще раз призвала горожан максимально строго придерживаться карантина.

"Все обязательно, без исключения, будут похоронены в гробах, будут отданы последние почести. Тем не менее, я бы хотел обратиться к жителям, чтобы они максимально (ответственно – Ред.) относились к своему здоровью. Чтобы беспечное поведение в это место их не привело", – заявил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

Напомним, мэр Днепра Борис Филатов ранее заявлял, что на похоронах нельзя будет присутствовать более чем по одному лицу на территории в 10 квадратных метров. Кроме того, выдача тел из моргов умерших будет производиться в закрытых гробах, при этом сами тела будут в герметичных мешках и подвергнуты дезинфекции.

Как ранее писал Главред, в Тернопольской области тело умершего от коронавируса 68-летнего мужчины в областной инфекционной больнице выдали родственникам в черном пакете. При этом близкие умершего были вынуждены самостоятельно помещать тело покойного в гроб и загружать в свою машину для того, чтобы отвезти на захоронение.

новости Украины новости Днепра Борис Филатов похороны погребение могилы коронавирус в Украине эпидемия коронавируса коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «Появилось видео сотен могил в Днепре для будущих жертв коронавируса». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

01:39
Грудастая порнозвезда рассказала, как нужно преуспевать в порно
01:28
Появилось видео сотен могил в Днепре для будущих жертв коронавируса Видео
01:05
Сериал Колл-Центр 2 сезон: когда выйдет продолжение Видео
00:54
Каким должен быть стратегический запас для 3-месячного карантина – советы эксперта по выживанию
00:19
3 апреля – какой сегодня праздник: День вечеринки и День Кирилла Видео
02 апреля, четверг
23:53
Коронавирус в Украине и мире 2 апреля: количество заражений COVID-19 почти достигло миллиона Видео
23:39
США напомнили о стремлении видеть Украину членом НАТО
23:17
Посягнули на святое: итальянские повара готовят врачам из РФ борщ
23:03
Кабмин утвердил программу деятельности - главные приоритеты
22:33
Вспышка коронавируса: Черновицкую область закрывают на въезд и выезд
22:11
В Украине подскочило число зараженных коронавирусом - свежая статистика
22:00
Стройная красавица-порноактриса попозировала в сексуальном белье Фото
21:55
Ничто не случается дважды 3 сезон - когда смотреть продолжение Видео
21:45
В Кропивницком пассажиры разгромили автобус за просьбу надеть маски
21:44
Будьте осторожны: в Минобразования развенчали главные фейки
21:09
Молния: The Last of Us Part II из-за коронавируса перенесли на неизвестную дату
21:04
Уханьская хворь скосила еще одного бойца ВСУ - подробности
20:59
Что нельзя делать во время карантина: названа плохая привычка
20:39
В ВОЗ назвали возраст 95% умерших от Covid-19
20:30
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: авторитетный покровитель и любовные победы Видео
20:28
Долгожданное повышение пенсий: когда ждать и кого коснется
19:55
В Китае после коронавируса вернулись к поеданию летучих мышей
19:51
Как украинцы относятся к действиям власти на Донбассе - ответ социологов
19:10
Коронавирус наступает: у Кличко пояснили, как будут контролировать самоизоляцию Видео
18:59
Украина обвинила Россию в блокировании поставок медицинских товаров
18:59
Где смотреть видео уроки для 5-11 классов: онлайн трансляция, расписание, все подробности
18:56
У Кличко рассказали, когда в Киеве отключат отопление
18:35
Модель Victoria's Secret заболела коронавирусом и попала в больницу
18:34
Что такое Google Класс и как пользоваться сервисом для дистанционного обучения
18:33
10-15 грн: названы аптеки Киева, куда завезли медицинские маски
18:25
В Украине утвержден единый протокол лечения от коронавируса
18:23
Социологи выяснили, как украинцы относятся к Зеленскому во время пандемии коронавируса
18:21
Не маски: что больше всего волнует украинцев на карантине – опрос Видео
17:48
Новый карантин для россиян: Путин обратился к народу из-за коронавируса
17:33
В Госрезерве заявили о захвате главного офиса неизвестными
17:32
"Положил член в руку": Лолита рассказала о первом извращении в жизни Видео
17:31
"Врачи – голые": какой ад приходится проходить ради госпитализации больного COVID-19 – медик Видео
17:12
Онлайн уроки в Украине – расписание для 11 класса на неделю 6-10 апреля
17:06
Universal отменила фильмы 2020 года - новые даты выхода
17:01
"Киев станет не хуже Дубая": экстрасенс сказал, когда начнется подъем Украины
16:46
Разработчики Final Fantasy 7 Remake объяснили, почему игра весит целых 100 гигабайт
16:46
Уроки онлайн – расписание для 10 класса на неделю 6-10 апреля
16:38
Еще один способ: для строительства Северного потока-2 придумали новый фокус
16:36
День ангела Светланы 2020 – поздравления на русском и украинском
16:04
Шутки и лживые анонсы: как создатели видеоигр разыгрывали всех на 1 апреля
16:02
На каких условиях Украине стоит сжалиться над Донбассом и Крымом – Ницой
15:54
Онлайн уроки – расписание для 9 класса на неделю 6-10 апреля
15:54
"Секс был настоящим": Кристина Асмус описала порно в фильме Текст Видео
15:23
Карантин в Украине: Комаровский объяснил, пиво полезно или вредно Видео
15:07
Звезды и ведущие Сніданку з 1+1 присоединились к флешмобу в честь медиков Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять