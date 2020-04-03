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Коронавирус в Украине и мире 3 апреля: количество заражений COVID-19 превысило психологическую отметку

3 апреля 2020, 07:00

Во всем мире смертоносный вирус подхватили более миллиона людей.

коронавирус
Коронавирус продолжает заражать людей по всему миру  / Reuters

Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило один миллион человек, а число смертей перевалило за отметку в 53 тысячи.  Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику коронавируса по всему миру и отдельным странам.

Коронавирус - статистика заболеваний в мире

По состоянию на утро пятницы, 3 апреля, в мире зарегистрировали 1 015 709 случаев заражения коронавирусом. При этом 53 069 человек стали жертвами коронавирусной инфекции, а 211 409 человек успешно победили болезнь.

Больше всего случаев заражения вирусом зафиксировали в США – 245 213. За последние сутки в стране зафиксировано более 1200 летальных случаев. За все время пандемии количество умерших составило 5 983 человек.

На втором месте по количеству обнаруженных случаев заболевания коронавирусом находится Италия - вирус подцепили 115 242 человека, 13 915 человек скончались, а 18 278  - вылечились.

В Испании зарегистрировали 112 065 случаев заражения коронавирусом, в стране за сутки умерли 950 больных. В Китае коронавирусом больны 82 443 человек, в Германии – 84 794, во Франции – 59 529, в Иране – 50 468, в Великобритании – 34 173.

Резко выросла смертность от Covid-19 в Канаде. 127 летальных случаев зафиксировано за сутки. Количество заболевших составило 11 284.

Коронавирус - статистика на утро 3 апреля / gisanddata.maps.arcgis.com

На Филиппинах президент Родриго Дутерте разрешил правоохранителям открывать огонь по нарушителям карантина. В Таиланде ввели комендантский час с 22:00 до 04:00. Исключение делается только для медиков. В России президент Владимир Путин продлил выходные до конца апреля.

В ООН приняли Резолюцию глобальной солидарности в борьбе с коронавирусом

Генассамблея ООН приняла Резолюцию глобальной солидарности в борьбе против коронавируса. Инициаторами документа выступили Гана, Индонезия, Лихтенштейн, Норвегия, Сингапур и Швейцария, а соавторами стали 188 государств, в том числе Украина. Документ призывает международное сообщество делиться информацией, научными знаниями и достижениями для борьбы с коронавирусом, передает Укринформ.

Коронавирус в Украине 

По состоянию на 22.00 четверга, 2 апреля, количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине составляло 897 человек. Вчера лабораторный центр подтвердил 93 случаев заражения коронавирусом.  Выздоровели от коронавируса уже 19 человек. У них повторные тесты не выявили наличия вируса Sars-Cov-2 в организме.

За последние сутки в стране были подтверждены 2 новые смерти от коронавируса. А общее количество летальных случаев от COVID-19 возросло до 22.

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Напомним, главный врач Александровской клинической больницы Киева Людмила Антоненко дала прогноз, когда в столице ожидается пик заболеваний коронавирусом COVID-19. По ее словам, наибольшее число зараженных коронавирусной инфекцией будет зафиксировано через 2-3 недели.  

Как известно, из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

1 апреля правительстве опубликовали перечень новых, гораздо более жестких, мер в рамках карантина из-за коронавируса.

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