Коронавирус в Украине: за сутки зафиксированы еще 138 новых случаев заражения

Число зараженных коронавирусом в Украине снова возросло / УНИАН

По состоянию на пятницу, 3 апреля, в Украине зарегистрированы уже 942 случая заражения COVID-19. Об этом свидетельствуют свежие данные Министерства охраны здоровья.

Жертвами коронавируса стали 23 человека. Выздоровели 19 человек. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.

Сколько больных на коронавирус в Украине 3 апреля по областям

Винницкая область - 61 случай;

Волынская область - 10 случаев;

Днепропетровская область - 12 случаев;

Донецкая область - 8 случаев;

Житомирская область - 6 случаев;

Закарпатская область - 24 случая;

Запорожская область - 22 случая;

Ивано-Франковская область - 81 случай;

Кировоградская область - 15 случаев;

Киев - 180 случаев;

Киевская область - 70 случаев;

Львовская область - 13 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 20 случаев;

Полтавская область - 5 случаев;

Ровненская область - 25 случаев;

Сумская область - 30 случаев;

Тернопольская область - 114 случаев;

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 4 случая;

Хмельницкая область - 7 случаев;

Черновицкая область - 171 случай;

Черкасская область - 55 случаев;

Черниговская область - 5 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Напомним, по состоянию на 22.00 четверга, 2 апреля, количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине составляло 897 человек. Вчера лабораторный центр подтвердил 93 случаев заражения коронавирусом.