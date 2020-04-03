Коронавирус в Украине: за сутки зафиксированы еще 138 новых случаев заражения

МОЗ опубликовал свежие данные о ситуации с коронавирусом в Украине.
По состоянию на пятницу, 3 апреля, в Украине зарегистрированы уже 942 случая заражения COVID-19. Об этом свидетельствуют свежие данные Министерства охраны здоровья.
Жертвами коронавируса стали 23 человека. Выздоровели 19 человек. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.
Сколько больных на коронавирус в Украине 3 апреля по областям
- Винницкая область - 61 случай;
- Волынская область - 10 случаев;
- Днепропетровская область - 12 случаев;
- Донецкая область - 8 случаев;
- Житомирская область - 6 случаев;
- Закарпатская область - 24 случая;
- Запорожская область - 22 случая;
- Ивано-Франковская область - 81 случай;
- Кировоградская область - 15 случаев;
- Киев - 180 случаев;
- Киевская область - 70 случаев;
- Львовская область - 13 случаев;
- Луганская область - 3 случая;
- Одесская область - 20 случаев;
- Полтавская область - 5 случаев;
- Ровненская область - 25 случаев;
- Сумская область - 30 случаев;
- Тернопольская область - 114 случаев;
- Харьковская область - 1 случай;
- Херсонская область - 4 случая;
- Хмельницкая область - 7 случаев;
- Черновицкая область - 171 случай;
- Черкасская область - 55 случаев;
- Черниговская область - 5 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Напомним, по состоянию на 22.00 четверга, 2 апреля, количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине составляло 897 человек. Вчера лабораторный центр подтвердил 93 случаев заражения коронавирусом.