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Коронавирус в Украине: за сутки зафиксированы еще 138 новых случаев заражения

3 апреля 2020, 10:11

МОЗ опубликовал свежие данные о ситуации с коронавирусом в Украине.

Скорая помощь, коронавирус
Число зараженных коронавирусом в Украине снова возросло / УНИАН

По состоянию на пятницу, 3 апреля, в Украине зарегистрированы уже 942 случая заражения COVID-19. Об этом свидетельствуют свежие данные Министерства охраны здоровья. 

Жертвами коронавируса стали 23 человека.  Выздоровели 19 человек.  За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.

Сколько больных на коронавирус в Украине 3 апреля по областям

  • Винницкая область - 61 случай;
  • Волынская область - 10 случаев;
  • Днепропетровская область - 12 случаев;
  • Донецкая область - 8 случаев;
  • Житомирская область - 6 случаев;
  • Закарпатская область - 24 случая;
  • Запорожская область - 22 случая;
  • Ивано-Франковская область - 81 случай;
  • Кировоградская область - 15 случаев;
  • Киев - 180 случаев;
  • Киевская область - 70 случаев;
  • Львовская область - 13 случаев;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Одесская область - 20 случаев;
  • Полтавская область - 5 случаев;
  • Ровненская область - 25 случаев;
  • Сумская область - 30 случаев;
  • Тернопольская область - 114 случаев;
  • Харьковская область - 1 случай;
  • Херсонская область - 4 случая;
  • Хмельницкая область - 7 случаев;
  • Черновицкая область - 171 случай;
  • Черкасская область - 55 случаев;
  • Черниговская область - 5 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Напомним, по состоянию на 22.00 четверга, 2 апреля, количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине составляло 897 человек. Вчера лабораторный центр подтвердил 93 случаев заражения коронавирусом. 

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