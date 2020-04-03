В Минздраве рассказали, когда и сколько направят в регионы препаратов для лечения коронавируса

Минздрав отправит в регионы препарат для лечения от коронавируса / Reuters

В течение пятницы, 3 апреля, в регионы Украины из Киева направят 2 250 упаковок противамалярийного препарата Плаквенил (он же - гидроксихлорохин), используемого для лечения китайского коронавируса Covid-19.

Такую информацию озвучил глава Минздрава Украины Максима Степанова сообщается в официальном Telegram-канале ведомства Коронавирус.инфо.

"У нас уже готово соответствующее распределение. Нам передали 3 тысячи упаковок препарата. 2 250 будут отправлены в регионы, а 750 остаются в Киеве - для быстрого реагирования. [...] Будет физически подписан договор с Укрмедпостач, и уже лекарства поедут в области", - заявил чиновник..

При этом утверждается, что на данный момент сертифицированных лекарств от китайского коронавируса Covid-19 не существует в природе, поэтому пациентам предоставляется симптоматическое лечение.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявлял о том, что уже готово и вскоре будет обнародовано решение Кабмина по поводу ужесточения карантина - со введением обязательного масочного режима, с закрытием всех спортивных площадок и скверов, а также запретом всех массовых событий.



