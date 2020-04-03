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Тестировать на коронавирус будут по–новому: раскрыты детали

3 апреля 2020, 11:18

Минздрав Украины изменил алгоритм тестирования на коронавирус.

Экспресс-тесты, коронавирус
Протестироваться на коронавирус можно будет дома / facebook.com

Украинцам, у которых подозревают заражение COVID-19, не нужно будет ехать в больницу, чтобы сделать тест на коронавирус. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, Минздрав изменил алгоритм тестирования на коронавирус – теперь собирать образцы потенциально зараженных будут мобильные бригады. 

"Алгоритм тестирования изменен. На сегодняшний день созданы 547 мобильных бригад, которые по решению семейного врача или бригад экстренной медицинской помощи выезжают на места, собирают образцы биологического материала, чтобы доставить их в вирусологическую лабораторию на исследование и установление диагноза", - рассказал Ляшко в эфире программы Право на власть на канале 1+1.

Главный санврач также добавил, что к тестированию присоединились четыре лаборатории. В ближайшие дни им поставят 12 амплификаторов, которые позволят увеличить количество ПЦР-тестов в каждой лаборатории.

Напомним, ранее вирусологи объяснили, достоверны ли экспресс-тесты на коронавирус

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Как сообщал Главред, по состоянию на пятницу, 3 апреля, в Украине зарегистрированы уже 942 случая заражения COVID-19. Об этом свидетельствуют свежие данные Министерства охраны здоровья.  Жертвами коронавируса стали 23 человека.  Выздоровели 19 человек.  За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.

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