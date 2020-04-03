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Коронавирус: грозит ли Украине сценарий Италии - прогноз врача

3 апреля 2020, 12:02

Осложнения и болезненные состояния, вызванные паникой, несут большую угрозу, чем смерть от COVID-19, считает врач.

коронавирус,Украина
В Украине могут серьезно заболеть 16 человек из тысячи / УНИАН

Украине не грозит такое количество инфицированных коронавирусом и такое огромное число жертв COVID-19, как, например, в Италии. Такой прогноз, основываясь на статистике, сделала врач Ксения Хаджиленко.

"Я очень люблю статистику, поэтому, чтобы понять масштаб грядущего бедствия, просто взяла и перевела одни цифры в другие", - написала Хаджиленко в Facebook.

По ее словам, она взяла за основу итальянский сценарий, как наихудший на сегодня в мире.

"Население Италии составляет 60 млн, 0,16 % итальянцев заболели за месяц. Если добавить к этому недиагностированные легкие формы (все правильно, сидите дома!) - доля точно увеличится и по самому пессимистичному прогнозу может даже достигнет 1%", - подсчитала врач.

При этом, по ее словам, для анализа данных о масштабах болезни важнее, сколько больных коронавирусом нуждаются именно в интенсивной терапии.

"И эта история уже не такая оптимистичная, ведь именно из-за этой доли карантинные рекомендации вполне обоснованы. Если с одновременной волной тяжелых больных не могут справиться самые обеспеченные медицинские системы мира, то нашу и испытывать не стоит", – отметила Хаджиленко.

Она считает, что в Украине могут серьезно заболеть 16 человек из тысячи.

"Это же означает, что 984 из 1000 украинцев не заболевают... По моему мнению, населению Украины осложнения и болезненные состояния, вызванные паническим напряжением психики, несут большую угрозу, чем смерть от COVID-19. Поэтому успокойте себя и своих близких. Большинству населения ничего не угрожает (...) Не накручивайте себя. Сидите дома, мойте руки и не болейте", – резюмировала врач.

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Как сообщал Главред, по состоянию на пятницу, 3 апреля, в Украине зарегистрированы уже 942 случая заражения COVID-19. Об этом свидетельствуют свежие данные Министерства охраны здоровья.  Жертвами коронавируса стали 23 человека.  Выздоровели 19 человек.  За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.

Напомним, украинцам, у которых подозревают заражение COVID-19, не нужно будет ехать в больницу, чтобы сделать тест на коронавирус. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, Минздрав изменил алгоритм тестирования на коронавирус – теперь собирать образцы потенциально зараженных будут мобильные бригады.

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