Нищенские зарплаты и запредельные нагрузки: медики массово увольняются из-за коронавируса

Из больниц увольняются врачи и младший персонал / 62iNFO.ru

В Киевской области в условиях пандемии коронавируса из-за низкой зарплаты, огромных нагрузок и риска заболеть из больниц начали увольняться врачи и младший персонал.

В частности, в Васильковском районе медицинские работники массово писали заявления на увольнения, поскольку не хотели рисковать жизнью, пишет КиевВласть.

По словам главы Васильковского райсовета Натальи Баласинович, к главному врачу центральной районной больницы поступают заявления на увольнение от работников — врачей, медсестер, санитарок.

"Их нельзя осуждать, мы понимаем, что зарплата маленькая, не каждый готов рисковать. Некоторые семьи настаивают на увольнении. Особенно те, кто в высокой группе риска. Я думаю, такая проблема актуальна для всей Украины", - подчеркнула она.

Читайте такжеСпасать некому и нечем: украинские врачи поразили признанием о коронавирусеПохожая ситуация и в Монастырисской объединенной территориальной общине Тернопольской области.

Причем вирус подтвердили уже почти у каждого сотого местного жителя, а всего заболели 32 медика из местной больницы, мэр и его заместитель, при этом в городе закрываются жизненно важные предприятия.

Как рассказал Фактам глава Монастырисcкой ОТО Андрей Старух, больница работает, однако такие отделения, как хирургия и реанимация перепрофилировали в госпиталь для борьбы с коронавирусом.

"Замглавврача рассказывал, что персонала не хватает, оставшимся тяжело — нагрузка на них возросла, поэтому задействуют медиков из других служб. Пока приходится справляться своими силами — о том, чтобы к нам присылали в помощь медиков из других районов, я пока не слышал", - подчеркнул он.

По его словам, лекарств, антисептиков, средств защиты осталось дня на три, а медики лишь надеются, что необходимое смогут прислать.

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"На то обращение, которое наши жители записали к президенту, думаю, центральная власть отреагирует. Но, как любая власть, — с запозданием. А учитывая нищету Украины — реагирует еще хуже", - добавил Старух.

Напомним, в Украине по состоянию на 10:00 3 апреля зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19, в их числе 23 летальных, 19 пациентов выздоровели.