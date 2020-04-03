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Инфляция и безработица: Кабмин выдал прогноз по экономике Украины в условиях коронавируса

3 апреля 2020, 13:45

Украинский Кабмин выдал новый макроэкономический прогноз по поводу ситуации, которая сложится в экономике Украины из-за пандемии коронавируса.

Теневая экономика
Кабмин выдал прогноз насчет экономики Украины в условиях коронавируса / РБК-Украина

Украинское правительство обнародовало новый макроэкономический прогноз. В документе повышен прогноз инфляции в 2020-м - с 5,6% до 11,6%.  

Соответствующее постановление Кабмина под номером 253 опубликовано на правительственном портале.

В обновленном прогнозе говорится, что уровень безработицы в Украине составит 9,4%, среднемесячная заработная плата работников (брутто) - 10,7 тысяч гривен, а номинальная зарплата (с учетом инфляции) снизится на 4,5% по сравнению с прошлогодним показателем. 

Напомним, ранее Кабмину пришлось пересмотреть госбюджет-2020  - для того, чтобы выделить дополнительные деньги на борьбу с пандемией китайского коронавируса. Однако во время внеочередного заседания депутаты Верховной Рады IX созыва отказались одобрить обновленный бюджет и направили закон Кабмина на доработку в профильный комитет.

Кабмин экономика прогноз инфляция
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