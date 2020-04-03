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Зеленский отреагировал на крик о помощи больных коронавирусом медиков

3 апреля 2020, 14:25

На Тернопольщине рассмотрят вопрос обеспечения медицинских работников средствами защиты.

Зеленский, маска
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Дополнительные меры по обеспечению безопасности Украины от инфекции коронавируса во время Пасхальных праздников были рассмотрены на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

В частности, обсуждались вопросы по усилению контроля за ношением масок, ограничению скопления людей и о режиме проведения богослужений.

"Мы должны сделать все, чтобы обезопасить украинцев от эпидемии коронавируса. Пасха - это всегда важный период для людей, период объединения семей. Уверен, что украинцы понимают, что в это важное время надо еще и сохранить близких", - сказал глава государства.

Зеленскому сообщили, что с целью реагирования на сложную ситуацию у медиков на Тернопольщине и их обращение к президенту и правительству главный санитарный врач Виктор Ляшко уже отправился в регион, сообщила пресс-служба президента.

Отмечается, что на месте он рассмотрит вопрос обеспечения медицинских работников средствами защиты, проинформирует о последних действиях правительства для помощи пациентам, а также рассмотрит все текущие вопросы, которые беспокоят врачей и местных жителей.

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Отметим, что в Монастырисском районе Тернопольщины COVID-19 диагностировали у 32 медиков.

Напомним, в Украине по состоянию на 10:00 3 апреля зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19, среди них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели.

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