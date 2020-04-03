Зеленский отреагировал на крик о помощи больных коронавирусом медиков

На Тернопольщине рассмотрят вопрос обеспечения медицинских работников средствами защиты.
Дополнительные меры по обеспечению безопасности Украины от инфекции коронавируса во время Пасхальных праздников были рассмотрены на совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.
В частности, обсуждались вопросы по усилению контроля за ношением масок, ограничению скопления людей и о режиме проведения богослужений.
"Мы должны сделать все, чтобы обезопасить украинцев от эпидемии коронавируса. Пасха - это всегда важный период для людей, период объединения семей. Уверен, что украинцы понимают, что в это важное время надо еще и сохранить близких", - сказал глава государства.
Зеленскому сообщили, что с целью реагирования на сложную ситуацию у медиков на Тернопольщине и их обращение к президенту и правительству главный санитарный врач Виктор Ляшко уже отправился в регион, сообщила пресс-служба президента.
Отмечается, что на месте он рассмотрит вопрос обеспечения медицинских работников средствами защиты, проинформирует о последних действиях правительства для помощи пациентам, а также рассмотрит все текущие вопросы, которые беспокоят врачей и местных жителей.
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Отметим, что в Монастырисском районе Тернопольщины COVID-19 диагностировали у 32 медиков.
Напомним, в Украине по состоянию на 10:00 3 апреля зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19, среди них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели.