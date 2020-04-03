Супрун резко распекла протокол лечения коронавируса от Минздрава

Ульяна Супрун раскритиковала новый протокол лечения коронавируса от Минздрава / УНИАН

Перечень лекарств из протокола лечения китайского коронавируса, недавно утвержденного Минздравом Украины, не имеет научно обоснованных данных об эффективности и безопасности применения в клинической практике.

Такое мнение высказала экс-и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в социальной сети Facebook.

"Утверждения такого протокола на уровне страны — очень опасное явление и в общем выглядит как массовый эксперимент на украинцах", - написала она.

Как считает Супрун, для применения в лечении коронавируса тот или иной препарат, необходимо провести множество клинических исследований - чтобы уверенно опираться на доказательную базу.

"Именно поэтому другие страны дают разрешение использовать эти препараты в рамках строго контролируемых клинических испытаний или по специальным процедурам. Зато в Украине делают эксперимент без всякого контроля и отчетов о таком использовании", - подытожила экс-и.о. главы Минздрава.

Напомним, ранее на своей странице в сервисе микроблогов Twitter известный американский коммерсант Илон Маск пообещал в бесплатном порядке завозить аппараты ИВЛ в больницы по всей планете - для помощи в борьбе с китайским коронавирусов Covid-19. В комментариях быстро появилась Ульяна Супрун и попросила оказать таковую помощь украинским больницам. Но затем там отметился украинский эксперт по медреформе Вадим Аристов и написал, что именно Супрун виновата в том, что в Украине в разгар пандемии китайского коронавируса оказалась жесткая нехватка медицинского оборудования.