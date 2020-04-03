Печальная статистика: Зеленский назвал эпицентры коронавируса в Украине

Президент назвал, какие области Украины наиболее пострадали от коронавируса / кадр из видео

Коронавирус быстро распространяется по территории нашей страны. Президент Владимир Зеленский пообещал, что следующие грузы с медицинскими средствами из Китая направят прежде всего в Тернопольскую и Черновицкую области, поскольку там ситуация с распространением коронавируса самая сложная в Украине.

Как заявил гарант в своем новом видеообращении 3 апреля, медики города Дубно Ровенской обратили внимание, что врачи скорой помощи не обеспечены средствами индивидуальной защиты и в ответ из Киева отправили им 1000 защитных костюмов и 6000 масок.

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"Но ДОЗ Ровенской области, распределяя средства среди медицинских учреждений региона, к сожалению, ошибся и ничего не передал экстренной медицинской помощи. Вчера вопрос решен частично - передано защитные костюмы, и сейчас врачи скорой помощи обеспечены масками", - сказал Зеленский.

Также президент обратил внимание на то, что в городе Запорожье сотрудники скорой помощи справедливо пожаловались на то, что их не включили в список медицинских работников, которые получат денежную надбавку за противодействие коронавирусу.

"Это исправлено. Вчера Минздрав выдал соответствующий приказ", - добавил президент.

Карантин в Украине

Как писал Главред, в пятницу, 3 апреля, Кабмин опубликовал постановление об ужесточении борьбы с пандемией китайского коронавируса. В первую очередь, правительство с 6 апреля категорически запрещает украинцам пребывание в общественных местах без респиратора или медицинской маски.

Также напомним, в Украине по состоянию на 3 апреля 2020 года официальные зафиксировали 942 случая коронавирусной болезни Covid-19. 23 эпизода закончились летальными исходами. 19 пациентам удалось выздороветь.