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Победил коронавирус: "слуга народа" раскрыл, чем его лечили

4 апреля 2020, 08:45

Нардеп поделился, что во время борьбы с коронавирусом принимал Плаквенил.

Руслан Горбенко, который победил вирус из Китая, принимал Плаквенил – Коронавирус в Украине сегодня
Руслан Горбенко, который победил коронавирус, принимал Плаквенил / Скриншот с facebook.com/ruslan.gorbenko.7

Победивший смертоносный китайский коронавирус народный депутат от партии Слуга народа Руслан Горбенко раскрыл, чем его лечили в инфекционном отделении Александровской больницы Киева.

Народный избранник в Facebook поделился, что его лечили рядом препаратов, в частности, он принимал Плаквенил и Азицин.

По словам политика, также он принимал Амброксол и Лоратадин.

Чем от коронавируса в Киеве лечили Горбенко: 

  • Плаквенил – две таблетки в день на протяжении 10 дней;
  • Азицин – одна таблетка в день;
  • Амброксол – три таблетки в день;
  • Лоратадин – одна таблетка (принимал на ночь);
  • Парацетамолом сбивали температуру;
  • Антибиотик Меронем – три раза в день внутривенно;
  • Лаферобион – ингаляции.

Читайте такжеКоронавирус подхватил еще один "слуга народа" – СМИРанее сообщалось, что Руслан Горбенко подхватил коронавирус и попал в Александровскую больницу Киева в тяжелом состоянии. Нардеп 3 апреля поделился, что поборол китайскую заразу, 6 апреля его выпишут из больницы.

Руслан Горбенко коронавирус Плаквенил
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