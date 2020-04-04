Победил коронавирус: "слуга народа" раскрыл, чем его лечили

Нардеп поделился, что во время борьбы с коронавирусом принимал Плаквенил.
Победивший смертоносный китайский коронавирус народный депутат от партии Слуга народа Руслан Горбенко раскрыл, чем его лечили в инфекционном отделении Александровской больницы Киева.
Народный избранник в Facebook поделился, что его лечили рядом препаратов, в частности, он принимал Плаквенил и Азицин.
По словам политика, также он принимал Амброксол и Лоратадин.
Чем от коронавируса в Киеве лечили Горбенко:
- Плаквенил – две таблетки в день на протяжении 10 дней;
- Азицин – одна таблетка в день;
- Амброксол – три таблетки в день;
- Лоратадин – одна таблетка (принимал на ночь);
- Парацетамолом сбивали температуру;
- Антибиотик Меронем – три раза в день внутривенно;
- Лаферобион – ингаляции.
Читайте такжеКоронавирус подхватил еще один "слуга народа" – СМИРанее сообщалось, что Руслан Горбенко подхватил коронавирус и попал в Александровскую больницу Киева в тяжелом состоянии. Нардеп 3 апреля поделился, что поборол китайскую заразу, 6 апреля его выпишут из больницы.