Победил коронавирус: "слуга народа" раскрыл, чем его лечили

Руслан Горбенко, который победил коронавирус, принимал Плаквенил / Скриншот с facebook.com/ruslan.gorbenko.7

Победивший смертоносный китайский коронавирус народный депутат от партии Слуга народа Руслан Горбенко раскрыл, чем его лечили в инфекционном отделении Александровской больницы Киева.

Народный избранник в Facebook поделился, что его лечили рядом препаратов, в частности, он принимал Плаквенил и Азицин.

По словам политика, также он принимал Амброксол и Лоратадин.

Чем от коронавируса в Киеве лечили Горбенко:

Плаквенил – две таблетки в день на протяжении 10 дней;

Азицин – одна таблетка в день;

Амброксол – три таблетки в день;

Лоратадин – одна таблетка (принимал на ночь);

Парацетамолом сбивали температуру;

Антибиотик Меронем – три раза в день внутривенно;

Лаферобион – ингаляции.

Читайте такжеКоронавирус подхватил еще один "слуга народа" – СМИРанее сообщалось, что Руслан Горбенко подхватил коронавирус и попал в Александровскую больницу Киева в тяжелом состоянии. Нардеп 3 апреля поделился, что поборол китайскую заразу, 6 апреля его выпишут из больницы.