В Украине опять резко возросло количество заболевших коронавирусом

В Украине возросло количество заболевших коронавирусом / УНИАН

В субботу, 4 апреля, в Минздраве Украины обновили статистику уханьской заразе Ковид-19.

По состоянию на 10:00 за сутки лабораторно подтверждены 154 новых факта заражения коронавирусом. Таким образом, в Украине уже 1096 зараженных, из них 28 летальных случаев.

Выздоровели 23 человека.

Отметим, по состоянию на вечер пятницы, 3 апреля, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине достигло 1072. Количество летальных случаев, связанных с коронавирусом, в Украине увеличилось до 27. За последние сутки в стране были подтверждены 4 новые смерти от коронавируса.

Читайте такжеПочему коронавирус бессилен перед детьми: вирусолог рассказал о "суперзащите"Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что при снижении динамики заболеваемости коронавирусом Кабмин планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине.

"По нашему плану, если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное послабление карантинных мер. Этот процесс будет происходить в несколько этапов", - сказал он.

По его словам, сначала на работу пойдут люди трудоспособного возраста, параллельно будет восстанавливаться движение общественного транспорта, чтобы в начале мая начать "рестарт экономики".